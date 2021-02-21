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    Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 4489 нових хворих на коронавірус

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    <p>За добу здійснено&nbsp;27188 тестувань</p> - Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 4489 нових хворих на коронавірус

    За добу здійснено 27188 тестувань

    Найбільше нових хворих зафіксовано в Івано-Франківській та Вінницькій областях

    Минулої доби в Україні зафіксовано 4489 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 323 дітей та 133 медпрацівники. По це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також за минулу добу було госпіталізовано 2445 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 58 пацієнти. Одужало впродовж минулої доби 1557 осіб.

    Здійснено тестувань за добу – 27188 (зокрема методом ПЛР – 19616, методом ІФА – 4697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 2875).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1304456 осіб;
    • одужало – 1146073 особи;
    • летальних випадків – 25103;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6700971.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.

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    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 6295 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 429 дітей та 223 медпрацівники.

    За минулу добу було госпіталізовано 2225 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 73 пацієнти. Одужало впродовж минулої доби 4539 осіб.

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    Теги: Максим Степанов хвороби епідемія коронавірус
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