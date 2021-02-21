У Збройних силах за минулу добу виявили 22 хворих на коронавірус

Від початку пандемії у Збройних силах України зареєстровано 44 летальні випадки

Від початку пандемії у Збройних силах України зареєстровано 44 летальні випадки

До закладів охорони здоров’я госпіталізовано п’ять військовослужбовців

У Збройних силах України на Covid-19 зараз хворіють 556 осіб.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

За минулу добу в армії зареєстровано 22 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. На ізоляції перебувають 122 особи.

До закладів охорони здоров’я госпіталізовано п’ять військовослужбовців:

військово-медичний клінічний центр Західного регіону – три військовослужбовці;

65 та 59 військові мобільні госпіталі – по 1 військовослужбовцю.

Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

Всього в армії за час пандемії одужали 15684 особи, летальних випадків – 44.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Коронавірус в Україні

Всього 1304456

Одужали 1146073

Хворіють 133280

Померли 25103

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Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 4489 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 323 дітей та 133 медпрацівники.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2445 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 58 пацієнти. Одужало впродовж минулої доби 1557 осіб.

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