У Збройних силах за минулу добу виявили 22 хворих на коронавірус
До закладів охорони здоров’я госпіталізовано п’ять військовослужбовців
У Збройних силах України на Covid-19 зараз хворіють 556 осіб.
Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.
За минулу добу в армії зареєстровано 22 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. На ізоляції перебувають 122 особи.
До закладів охорони здоров’я госпіталізовано п’ять військовослужбовців:
- військово-медичний клінічний центр Західного регіону – три військовослужбовці;
- 65 та 59 військові мобільні госпіталі – по 1 військовослужбовцю.
Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.
Всього в армії за час пандемії одужали 15684 особи, летальних випадків – 44.
Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.
-
Всього1304456
-
Одужали1146073
-
Хворіють133280
-
Померли25103
Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 4489 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 323 дітей та 133 медпрацівники.
Також за минулу добу було госпіталізовано 2445 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 58 пацієнти. Одужало впродовж минулої доби 1557 осіб.