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    У Збройних силах за минулу добу виявили 22 хворих на коронавірус

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    <span>Від початку пандемії у Збройних силах України зареєстровано 44 летальні випадки</span> - У Збройних силах за минулу добу виявили 22 хворих на коронавірус
    Від початку пандемії у Збройних силах України зареєстровано 44 летальні випадки

    До закладів охорони здоров’я госпіталізовано п’ять військовослужбовців

    У Збройних силах України на Covid-19 зараз хворіють 556 осіб.

    Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

    За минулу добу в армії зареєстровано 22 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. На ізоляції перебувають 122 особи.

    До закладів охорони здоров’я госпіталізовано п’ять військовослужбовців:

    • військово-медичний клінічний центр Західного регіону – три військовослужбовці;
    • 65 та 59 військові мобільні госпіталі – по 1 військовослужбовцю.

    Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

    Всього в армії за час пандемії одужали 15684 особи, летальних випадків – 44.

    Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1304456
    • Одужали
      1146073
    • Хворіють
      133280
    • Померли
      25103

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 4489 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 323 дітей та 133 медпрацівники.

    Також за минулу добу було госпіталізовано 2445 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 58 пацієнти. Одужало впродовж минулої доби 1557 осіб.

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    Теги: ЗСУ військові хвороби коронавірус
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