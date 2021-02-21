Лікар розповів про вплив носіння масок на зуби і ясна

«У використанні масок потрібно робити перерви» – стоматолог

Стоматолог Геннадій Шаргородський розповів про те, як носіння маски впливає на здоров’я зубів і ясен.

Лікар пояснив, що прикриття рота і носа протягом тривалого часу змушує людину частіше дихати. В результаті потік вологи скорочується, викликаючи сухість у роті, що сприяє розвитку карієсу і захворювань ясен. Також через це може виникнути неприємний запах з рота. Стоматолог рекомендує людям, які довгий час знаходяться в масці, частіше чистити зуби і полоскати рот, пити більше води, вживати льодяники і жувальні гумки без цукру для більшого слиновиділення.

Крім того, через носіння маски на слизовій ротової порожнини можуть з’являтися тріщини і темні плями, оскільки бактерії в порожнині рота не можуть вийти назовні. Тому у використанні масок потрібно робити перерви, щоб мікроорганізми мали вихід з порожнини рота, вказав стоматолог.

Раніше німецький стоматолог Маркус Фелбер розвіяв популярні міфи про чищення зубів, вірячи в які люди можуть нашкодити емалі і здоров’ю порожнини рота. Зокрема, не слід чистити зуби відразу після їди. Лікар пояснив, що зубна емаль захищена кислотною оболонкою, яка повинна знову утворитися після приймання їжі. Крім того, стоматолог застеріг від регулярного використання соди і інших засобів для відбілювання емалі, оскільки вони здатні нашкодити зубам.

Нагадаємо, фахівці Національної служби охорони здоров’я Великобританії заявили, що один із симптомів Covid-19 – постійний кашель, може свідчити про наявність у людини раку легенів.

Як повідомлялося, уряд Чехії зобов’язав громадян носити респіратор або дві хірургічні маски одночасно у магазинах, громадському транспорті та лікарнях.