Епідеміолог Катерина Сояк: Країна не має обладнання, щоб провести вакцинацію Pfizer-Biontech

«Ми не в зоні безпеки. Може бути новий cплеск захворюваності»

Після осінньо-зимового спалаху коронавірусу динаміка захворюваності в Україні з січня поповзла вниз. Про це свідчили не лише офіційні дані МОЗу, а й прості медики. Як писав «Главком», відома столична приватна клініка також закрила два з трьох «ковідних» відділень. І от знову тривожні новини з Івано-Франківська: у Центральній міській клінічній лікарні, яка приймає пацієнтів з Covid-19, закінчилися ліжка. Шпиталізовані буквально лежать у коридорах, їдальнях та навіть кабінетах лікарів.

Чи чекати українцям на нову хвилю захворюваності? Чи врятує населення від хвороби обіцяна вакцинація, яка має стартувати з дня на день? Про це у розмові «Главкома» з епідеміологом Катериною Сояк.

«У нас і другої хвилі не було»

Кілька днів тому в інтерв’ю «Главкому» вірусолог Алла Мироненко висловила думку, що в Україні не буде третьої хвилі пандемії, як на Заході, оскільки більша частина населення вже перехворіла та має імунітет. І буквально на наступний день після публікації з’являється інформація про новий спалах в Івано-Франківську. На вашу думку, це суто локальне явище чи дійсно початок нової хвилі?

Я не буду стверджувати, що спалах на Західній Україні – це початок нової хвилі, але говорити про те, що такої нової хвилі не буде, поки немає підстав. Не все населення перехворіло на коронавірус. Так, статистика Міністерства охорони здоров’я враховує далеко не всі випадки, бо ж багато людей перехворіли у безсимптомній формі і не робили тести. Проте навіть якщо добавити до офіційних цифр приблизну кількість випадків, які не були зафіксовані, все одно побачимо, що перехворіли далеко не 80% населення (для досягнення колективного імунітету на Covid-19 мають перехворіти і виробити власний імунітет приблизно 80% жителів країни, - «Главком»).

У нас, на мою думку, і другої хвилі, як такої, не було. Я б говорила про дуже розтягнуту у часі першу хвилю. Тож логічніше називати наступну хвилю другою, і я думаю, в Україні вона може бути не яскраво вираженою, але нині ми точно не в зоні безпеки, підйом захворюваності на коронавірус може бути.

Чи врятує нас від цього підйому вакцинація, яка, якщо вірити обіцянкам міністра охорони здоров’я, ось-ось має початися?

Поки що – ні, оскільки найближчим часом очікується лише вакцинація першої черги. Але це далеко не ті обсяги, які могли б захистити все населення.

«Керівники медустанов не уявляють, як реалізувати перший етап вакцинації»

Серед лікарів подейкують, що в Україні досі немає технічних умов для забезпечення зберігання вакцини Pfizer-Biontech, яка потребує температурного режиму у мінус 80 °C. Чи є у вас інформація щодо цього?

Так, у професійному середовищі є такі розмови. Я не можу апелювати до якихось цифр, зараз висловлюю свою думку: наразі ми (Україна) справді не маємо достатньо обладнання, щоб покрити потреби у вакцинації Pfizer-Biontech всієї країни чи принаймні частки населення, більшої за ту кількість людей, який щеплять у першу чергу. Так, можливо, ми дамо раду зі зберіганням першої партії, але як з наступними, більшими? Знаю, що низка ЦСМД (Центрів санітарно- медичної допомоги) точно і близько не мають необхідної холодової техніки, а їхні керівники не знають, як реалізувати перший етап вакцинації.

Серед фахівців побутує думка, що тим, хто перехворів, вакцинуватися не потрібно. Як ви вважаєте?

Мені здається, це особиста думка певного кола фахівців. На сьогодні немає доказової бази того, що люди, які перехворіли, мають такий самий імунітет, які після вакцинації. До того ж, захворіти можна і повторно. Тих, хто перехворів, потрібно щеплювати, просто вони не мають бути першими у черзі. Вакцинація точно не нашкодить – вона забезпечить дещо інший тип імунітету. До слова, у деяких людей після коронавірусу так і не виробляються антитіла. Навіть наявність імуноглобулінів у крові не дає стовідсоткової гарантії, що людина не захворіє вдруге. До того ж, вакцинація – це у будь-якому випадку додатковий захист.

Особисто ви плануєте вакцинуватися?

Так, звичайно.

ВООЗ у середині минулого року висловила припущення, що Covid-19 може стати сезонним захворюванням. З огляду на те, скільки вже зараз існує штамів цього коронавірусу, чи потрібно буде щеплюватися щороку – як від сезонного грипу?

Covid-19 відноситься до тієї самої групи інфекцій, що і грип – респіраторні вірусні інфекції. Для цієї групи характерна нестійкість імунітету та схильність до мутацій. Тому щороку у нас превалюють якісь певні штами і грипу, і риновірусів тощо. По-перше, так, у подальшому може бути варіант щорічної вакцинації від певних штамів.

По-друге, поки достеменно сказати не можна, чи стане Covid-19 сезонною інфекцією. До слова, чи знаєте ви, що у низці країн взагалі немає такого поняття як сезонні респіраторні інфекції? Йдеться про країни (заможні, як правило), де відпрацьовані та організовані заходи з інфекційного контролю, у тому числі і в приміщеннях. Приміром, у Німеччині по усіх групах респіраторних інфекцій не відстежується така характерна сезонність, як у нас. В Україні ж пішли діти в школу – і почалося поширення грипу та ГРВІ.

Наталія Сокирчук, «Главком»