«Обережно, за кермом п’яний!» Українські водії встановили алкогольний антирекорд



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Найбільше п'яних водіїв поліція виявляє під час свят

Минулого року поліція зареєструвала найбільшу кількість за останні три роки п'яних водії

В Україні протягом 2019 року правоохоронці оштрафували 115 711 водіїв, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Для порівняння: у 2018 році було оштрафовано трохи більше 110 тис. осіб, за 2017 - понад 114 тис. людей.

Про це повідомив заступник голови Патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За його словами, найбільше п'яних водіїв поліція виявляє під час свят. «Наприклад, в перші дні 2019 року патрульні Київської області зупинили автомобіль Renault, що «вихляв» по дорозі з боку в бік. Коли поліцейські зупинили цю машину, то виявилося, що водій ледве рухався і ледь міг вимовити слово. Алкотестер показав, що в крові порушника міститься рекордних 5,0 проміле при допустимих 0,2. При цьому водій намагався заперечувати, що п'яний. На нього було складено адмінпротокол», - розповіли у поліції.

Зазначається, що водії, в крові яких алкоголь перевищує норму в 25 разів (5 проміле) - не рідкість в Україні. Таких автомобілістів затримували у Волинській області та кількох - в Київській.

За словами правоохоронців, коли вони перевіряли на алкоголь водія в Луцьку, то алкотестер показав понад 5 проміле. «Це означає, що автомобіліст випив близько літра міцного спиртного перед поїздкою. А місяць тому в Бориспільському районі «відзначилася» 50-річна жінка-водій. На трасі Київ - Харків вона не впоралася з керуванням свого автомобіля Subaru XV і вилетіла в кювет. На місце події приїхали поліцейські і запідозрили, що жінка може бути п'яна. Вона не відмовилася пройти тест, останній показав 4,5 проміле в крові. Поліцейські кажуть, що серед жінок її антирекорд поки що ніхто не побив», - наголошують у поліції.

Не стали винятком і водії таксі. Як повідомила пресслужба патрульної поліції, нещодавно зателефонував чоловік і розповів про п'яного горе-водія. «Копи розшукали це авто, зупинили його і запропонували водієві пройти тест. В результаті алкотестер показав, що в крові таксиста 1,91 проміле. Це означає, що перед поїздкою той випив близько 200 грамів міцного спиртного», - кажуть у поліції.