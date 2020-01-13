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    На Житомирщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами, загинула жінка

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    На Житомирщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами, загинула жінка
    Фото: Управління ДСНС України у Житомирській області

    Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся

    На трасі Київ-Чоп у Житомирській області перекинувся мікроавтобус з п’ятьма пасажирами, одна жінка загинула.

    Про це повідомляє Управління ДСНС України у Житомирській області.

    «13 січня о 08:26 бійці Служби порятунку 101 залучалися до ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Видумка Пулинського району. Там водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся», - йдеться у повідомленні.

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    На Житомирщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами, загинула жінка
    На Житомирщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами, загинула жінка
    На Житомирщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами, загинула жінка
    На Житомирщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами, загинула жінка
    На Житомирщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами, загинула жінка

    Окрім водія в салоні транспортного засобу перебувало ще 5 пасажирів.

    ДТП ДСНС водій Житомирщина транспорт жінка
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