На Житомирщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами, загинула жінка
Фото: Управління ДСНС України у Житомирській області
Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся
На трасі Київ-Чоп у Житомирській області перекинувся мікроавтобус з п’ятьма пасажирами, одна жінка загинула.
Про це повідомляє Управління ДСНС України у Житомирській області.
«13 січня о 08:26 бійці Служби порятунку 101 залучалися до ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Видумка Пулинського району. Там водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся», - йдеться у повідомленні.
Окрім водія в салоні транспортного засобу перебувало ще 5 пасажирів.