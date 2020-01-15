У Києві сталася смертельна ДТП: Ford зім’яло від удару (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок удару автомобіль Ford зім’яло Фото: Магнолия ТВ

Загинув водій автомобіля

Сьогодні, 15 січня, вранці на вулиці Братиславській у Києві сталася смертельна ДТП.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Сталося зіткнення автомобіля Ford і позашляховика Mitsubishi. Внаслідок удару автомобіль Ford зім’яло. Його водій загинув на місці. Тіло чоловіка діставали з автомобіля рятувальники ДСНС.

Чи є ще постраждалі, поки що невідомо.

Рух на ділянці дороги ускладнений. На місці працює поліція.

Нагадаємо, 14 січня вранці на проспекті Соборності в Києві сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів. За попередньою інформацією, водій автомобіля Subaru, рухаючись по проспекту Соборності в бік бульвару Дружби Народів, не врахував дорожньої обстановки та виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем BMW, який рухався у попутному напрямку. Останній внаслідок некерованого руху здійснив зіткнення з автомобілем Honda, а той у свою чергу - з автомобілем Volkswagen. Усі автівки зазнали серйозних механічних пошкоджень.

Як повідомляв «Главком», о третій годині ночі 12 січня на бульварі Дружби народів у Києві авто на швидкості врізалося в стовп і загорілося. Водій згорів заживо, четверо пасажирів доставлені до лікарні.