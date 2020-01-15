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    У Києві сталася смертельна ДТП: Ford зім’яло від удару (фото, відео)

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    <span lang="UK">Внаслідок удару автомобіль </span><span>Ford</span><span> <span lang="UK">зім&rsquo;яло</span></span> - У Києві сталася смертельна ДТП: Ford зім’яло від удару (фото, відео)
    Внаслідок удару автомобіль Ford зім’яло
    Фото: Магнолия ТВ

    Загинув водій автомобіля

    Сьогодні, 15 січня, вранці на вулиці Братиславській у Києві сталася смертельна ДТП.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Сталося зіткнення автомобіля Ford і позашляховика Mitsubishi. Внаслідок удару автомобіль Ford зім’яло. Його водій загинув на місці. Тіло чоловіка діставали з автомобіля рятувальники ДСНС.

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    Чи є ще постраждалі, поки що невідомо.

    Рух на ділянці дороги ускладнений. На місці працює поліція.

    Нагадаємо, 14 січня вранці на проспекті Соборності в Києві сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів. За попередньою інформацією, водій автомобіля Subaru, рухаючись по проспекту Соборності в бік бульвару Дружби Народів, не врахував дорожньої обстановки та виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем BMW, який рухався у попутному напрямку. Останній внаслідок некерованого руху здійснив зіткнення з автомобілем Honda, а той у свою чергу - з автомобілем Volkswagen. Усі автівки зазнали серйозних механічних пошкоджень.

    Як повідомляв «Главком», о третій годині ночі 12 січня на бульварі Дружби народів у Києві авто на швидкості врізалося в стовп і загорілося. Водій згорів заживо, четверо пасажирів доставлені до лікарні.

    Національна поліція України ДТП Київ ДСНС смерть водій автомобіль рятувальники
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