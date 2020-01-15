Смертельна ДТП на Братиславській: рятувальники вирізали з авто тіло водія (фото)



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Рятувальники за допомогою гідравлічного та пневматичного інструментів дістали тіло чоловіка Фото: ДСНС

Усі обставини ДТП встановлюють правоохоронці

Повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду між автомобілями Ford та Mitsubishi на вулиці Братиславській у Деснянському районі Києва надійшло до оперативно-координаційного центру столичного Головного управління ДСНС о 07:57.

На місце події прибули чергові відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення та 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини, інформує пресслужба ГУ ДСНС у Києві.

У результаті зіткнення водій автомобіля Ford загинув на місці. За допомогою гідравлічного та пневматичного інструментів рятувальники дістали тіло чоловіка з понівеченого авто.

Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомляє Інформатор, попередньо, водій Mitsubishi не впорався з керуванням, його почало носити по дорозі і він вилетів на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з Ford.

Водія Mitsubishi госпіталізували, попередньо, із закритою черепно-мозковою травмою.

Нагадаємо, раніше у соцмережах повідомили про смертельну ДТП на вулиці Братиславській. Внаслідок удару автомобіль Ford зім’яло.