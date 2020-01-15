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    Смертельна ДТП на Братиславській: рятувальники вирізали з авто тіло водія (фото)

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    Рятувальники за допомогою гідравлічного та пневматичного інструментів дістали тіло чоловіка - Смертельна ДТП на Братиславській: рятувальники вирізали з авто тіло водія (фото)
    Рятувальники за допомогою гідравлічного та пневматичного інструментів дістали тіло чоловіка
    Фото: ДСНС

    Усі обставини ДТП встановлюють правоохоронці

    Повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду між автомобілями Ford та Mitsubishi на вулиці Братиславській у Деснянському районі Києва надійшло до оперативно-координаційного центру столичного Головного управління ДСНС о 07:57.

    На місце події прибули чергові відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення та 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини, інформує пресслужба ГУ ДСНС у Києві.

    У результаті зіткнення водій автомобіля Ford загинув на місці. За допомогою гідравлічного та пневматичного інструментів рятувальники дістали тіло чоловіка з понівеченого авто.

    Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

    Як повідомляє Інформатор, попередньо, водій Mitsubishi не впорався з керуванням, його почало носити по дорозі і він вилетів на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з Ford.

    Водія Mitsubishi госпіталізували, попередньо, із закритою черепно-мозковою травмою.

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    Смертельна ДТП на Братиславській: рятувальники вирізали з авто тіло водія (фото)
    Смертельна ДТП на Братиславській: рятувальники вирізали з авто тіло водія (фото)

    Нагадаємо, раніше у соцмережах повідомили про смертельну ДТП на вулиці Братиславській. Внаслідок удару автомобіль Ford зім’яло.

    Національна поліція України ДТП Київ ДСНС смерть водій автомобіль рятувальники
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