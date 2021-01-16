Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 7729 нових хворих на коронавірус

Минулої доби одужало 9792 пацієнти

В Україні за минулу добу 15 січня виявлено 7729 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 245 дітей та 369 медпрацівників. Такі цифри повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Він також розповів, що вчора з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 2083 особи.

Померли від ускладнень хвороби 144 людини.

Минулої доби одужало 9792 пацієнти.

«Здійснено тестувань за добу – 48700 (зокрема методом ПЛР – 29363, методом ІФА – 19337)», – йдеться в повідомленні.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1154692 особи;

одужало – 857183 особи;

летальних випадків – 20686;

проведено ПЛР-тестувань – 5934439.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях.

Нагадаємо, за минулу добу 14 січня виявлено 8199 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 236 дітей та 315 медпрацівників. Вчора з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 2152 особи.

Померли від ускладнень хвороби 166 людей.

Минулої доби одужало 10328 осіб пацієнтів.

«Здійснено тестувань за добу – 49596 (зокрема методом ПЛР – 30225, методом ІФА – 19371)», – йдеться в повідомленні.

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