Україна потрапила в Топ-10 країн Європи з найбільшою добовою смертністю від Covid-19

Добова кількість хворих на коронавірус в Україні стрімко збільшується вже п'ятий день поспіль

За останніми даними в країнах Європи зареєстровано 5 721 новий летальний випадок від коронавірусу за останню добу. Зокрема в Україні – 166.

Про це свідчать дані WHO Coronavirus Disease (Covid–19) Dashboard і Worldometers

Загалом у світі за останню добу зафіксували 712 913 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема 249 768 нових хворих – в країнах Європи.

Лідерами антирейтингу серед європейських країн за кількістю нових летальних випадків від коронавірусу є Великобританія, Іспанія, Німеччина та Франція. Україна на 8-му місці. У світовому антирейтингу Україна на 17–му місці.

Дані WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard

Наразі у світі діагностовано 94 мільйони випадків зараження коронавірусом, 67 мільйонів хворих вилікувалися. Підтверджено 2 015 930 летальних випадків.

В Україні за добу 14 січня виявлено 8 199 нових хворих на ковід. Зокрема, захворіли 236 дітей та 315 медпрацівників.

Зазначимо, що добова кількість хворих стрімко збільшується вже п'ятий день поспіль. Так, протягом 13 січня в Україні було виявлено 7 925 нових хворих на коронавірус. Це маже на півтори тисячі більше, ніж днем раніше, коли було зафіксовано 6 409 нових випадків захворювання. А ще днем раніше у МОЗ повідомили про 5 116 нових хворих. Перед цим, за добу 10 січня в Україні було виявлено 4 288 хворих і це був найнижчий показник за кілька місяців пандемії.