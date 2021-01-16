У половини хворих на грип виявляється коронавірус. Дані з Хмельниччини

Хворі на ГРВІ повинні звернутись до свого сімейного лікаря

Габрикевич: «Кількість позитивних ПЛР-тестів є високою – 30-50% від усіх досліджень»

На 11 січня в Хмельницькій області на ГРВІ захворіли 8 379 осіб з них 44 – шпиталізовано. Між іншим, 231 хворий на грип і ГРВІ здав ПЛР-тест на «ковід». Із них у 110 – підтвердився позитивний результат. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів керівник державної установи «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Микола Габрикевич.

За його словами, якщо людина захворіла на гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ), вона повинна звернутись до свого сімейного лікаря і у визначеному пункті в неї відберуть біопробу. Далі цей матеріал доставляють у вірусологічну лабораторію, де буде безкоштовно проведено ПЛР-тест на коронавірус.

Водночас Габрикевич додав, що на Хмельниччині є певна стабілізація з коронавірусом. «У медзакладах області дещо зменшилася завантаженість «ковідних» ліжок. Щоправда, кількість хворих, у яких хвороба проходить у середній та важкій формах, залишається досить високою. Та й сама кількість виявлених позитивних ПЛР-тестів є високою –приблизно 30–50 % від усіх досліджень за добу», – розповів Габрикевич.

Лікар додав, що проведення ПЛР-тестувань залежить від ланки лікарів, котрі працюють на рівні первинної медико-санітарної допомоги.

«Здебільшого, наплив біоматеріалів припадає на вівторок-п’ятницю. Тому, середньодобова кількість тестувань, враховуючи святкові дні, зменшилась від 800 до 450», – додав Габрикевич.

Нагадаємо, люди, які перехворіли на Covid-19, із великою ймовірністю матимуть імунітет до нього протягом як мінімум п'яти місяців.

В Україні збільшилася кількість заражень коронавірусом серед дітей. Всього за час пандемії в країні ковід підтвердили у 62 333 дітей.