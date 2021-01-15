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    Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено понад 8 тисяч нових хворих на коронавірус

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    <span>Лікарня у місті Любар на Житомирщині&nbsp;</span> - Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено понад 8 тисяч нових хворих на коронавірус
    Лікарня у місті Любар на Житомирщині 
    Фото: dw.com

    Добова кількість нових хворих стрімко збільшується вже п'ятий день поспіль

    В Україні за минулу добу 14 січня виявлено 8 199 нових хворих на ковід. Зокрема, захворіли 236 дітей та 315 медпрацівників. Такі цифри навів очільник МОЗ Максим Степанов.

    Він також повідомив, що вчора з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 2 152 особи.

    Померли від ускладнень хвороби 166 людей.

    Минулої доби одужало 10 328 осіб пацієнтів.

    «Здійснено тестувань за добу – 49 596 (зокрема методом ПЛР – 30 225, методом ІФА – 19 371)», - йдеться в повідомленні.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 146 963 особи;
    • одужало – 847 391 особа;
    • летальних випадків – 20 542;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5 905 076.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 896 випадків;
    • Вінницька область – 209 випадків;
    • Волинська область – 127 випадків;
    • Дніпропетровська область – 533 випадки;
    • Донецька область – 443 випадки;
    • Житомирська область – 214 випадків;
    • Закарпатська область – 100 випадків;
    • Запорізька область – 629 випадків;
    • Івано-Франківська область – 173 випадки;
    • Київська область – 588 випадків;
    • Кіровоградська область – 78 випадків;
    • Луганська область – 179 випадків;
    • Львівська область – 525 випадків;
    • Миколаївська область – 489 випадків;
    • Одеська область – 592 випадки;
    • Полтавська область – 287 випадків;
    • Рівненська область – 242 випадки;
    • Сумська область – 344 випадки;
    • Тернопільська область – 191 випадок;
    • Харківська область – 310 випадків;
    • Херсонська область – 121 випадок;
    • Хмельницька область – 146 випадків;
    • Черкаська область – 281 випадок;
    • Чернівецька область – 227 випадків;
    • Чернігівська область – 275 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Зазначимо, що добова кількість хворих стрімко збільшується вже п'ятий день поспіль. Так, протягом 13 січня в Україні було виявлено 7 925 нових хворих на коронавірус. Це маже на півтори тисячі більше, ніж днем раніше, коли було зафіксовано 6 409 нових випадків захворювання. А ще днем раніше у МОЗ повідомили про 5 116 нових хворих. Перед цим, за добу 10 січня в Україні було виявлено 4 288 хворих і це був найнижчий показник за кілька місяців пандемії.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов хвороби коронавірус
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