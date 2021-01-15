Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено понад 8 тисяч нових хворих на коронавірус
Добова кількість нових хворих стрімко збільшується вже п'ятий день поспіль
В Україні за минулу добу 14 січня виявлено 8 199 нових хворих на ковід. Зокрема, захворіли 236 дітей та 315 медпрацівників. Такі цифри навів очільник МОЗ Максим Степанов.
Він також повідомив, що вчора з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 2 152 особи.
Померли від ускладнень хвороби 166 людей.
Минулої доби одужало 10 328 осіб пацієнтів.
«Здійснено тестувань за добу – 49 596 (зокрема методом ПЛР – 30 225, методом ІФА – 19 371)», - йдеться в повідомленні.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 146 963 особи;
- одужало – 847 391 особа;
- летальних випадків – 20 542;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 905 076.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 896 випадків;
- Вінницька область – 209 випадків;
- Волинська область – 127 випадків;
- Дніпропетровська область – 533 випадки;
- Донецька область – 443 випадки;
- Житомирська область – 214 випадків;
- Закарпатська область – 100 випадків;
- Запорізька область – 629 випадків;
- Івано-Франківська область – 173 випадки;
- Київська область – 588 випадків;
- Кіровоградська область – 78 випадків;
- Луганська область – 179 випадків;
- Львівська область – 525 випадків;
- Миколаївська область – 489 випадків;
- Одеська область – 592 випадки;
- Полтавська область – 287 випадків;
- Рівненська область – 242 випадки;
- Сумська область – 344 випадки;
- Тернопільська область – 191 випадок;
- Харківська область – 310 випадків;
- Херсонська область – 121 випадок;
- Хмельницька область – 146 випадків;
- Черкаська область – 281 випадок;
- Чернівецька область – 227 випадків;
- Чернігівська область – 275 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Зазначимо, що добова кількість хворих стрімко збільшується вже п'ятий день поспіль. Так, протягом 13 січня в Україні було виявлено 7 925 нових хворих на коронавірус. Це маже на півтори тисячі більше, ніж днем раніше, коли було зафіксовано 6 409 нових випадків захворювання. А ще днем раніше у МОЗ повідомили про 5 116 нових хворих. Перед цим, за добу 10 січня в Україні було виявлено 4 288 хворих і це був найнижчий показник за кілька місяців пандемії.