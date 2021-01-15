Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено понад 8 тисяч нових хворих на коронавірус

Лікарня у місті Любар на Житомирщині

Лікарня у місті Любар на Житомирщині

Добова кількість нових хворих стрімко збільшується вже п'ятий день поспіль

В Україні за минулу добу 14 січня виявлено 8 199 нових хворих на ковід. Зокрема, захворіли 236 дітей та 315 медпрацівників. Такі цифри навів очільник МОЗ Максим Степанов.

Він також повідомив, що вчора з діагнозом Covid-19 було госпіталізовано 2 152 особи.

Померли від ускладнень хвороби 166 людей.

Минулої доби одужало 10 328 осіб пацієнтів.

«Здійснено тестувань за добу – 49 596 (зокрема методом ПЛР – 30 225, методом ІФА – 19 371)», - йдеться в повідомленні.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 146 963 особи;

одужало – 847 391 особа;

летальних випадків – 20 542;

проведено ПЛР-тестувань – 5 905 076.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 896 випадків;

Вінницька область – 209 випадків;

Волинська область – 127 випадків;

Дніпропетровська область – 533 випадки;

Донецька область – 443 випадки;

Житомирська область – 214 випадків;

Закарпатська область – 100 випадків;

Запорізька область – 629 випадків;

Івано-Франківська область – 173 випадки;

Київська область – 588 випадків;

Кіровоградська область – 78 випадків;

Луганська область – 179 випадків;

Львівська область – 525 випадків;

Миколаївська область – 489 випадків;

Одеська область – 592 випадки;

Полтавська область – 287 випадків;

Рівненська область – 242 випадки;

Сумська область – 344 випадки;

Тернопільська область – 191 випадок;

Харківська область – 310 випадків;

Херсонська область – 121 випадок;

Хмельницька область – 146 випадків;

Черкаська область – 281 випадок;

Чернівецька область – 227 випадків;

Чернігівська область – 275 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, що добова кількість хворих стрімко збільшується вже п'ятий день поспіль. Так, протягом 13 січня в Україні було виявлено 7 925 нових хворих на коронавірус. Це маже на півтори тисячі більше, ніж днем раніше, коли було зафіксовано 6 409 нових випадків захворювання. А ще днем раніше у МОЗ повідомили про 5 116 нових хворих. Перед цим, за добу 10 січня в Україні було виявлено 4 288 хворих і це був найнижчий показник за кілька місяців пандемії.