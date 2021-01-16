Pfizer знизила темпи виробництва вакцини

Pfizer проводить підготовчі роботи, щоб різко наростити виробництво препарату

Компанія Pfizer попереджає про зниження темпів виробництва вакцини в найближчі тижні: це пов'язано з тим, що фірма проводить підготовчі роботи, щоб різко наростити виробництво препарату.

Повідомляє Еuronews.

В Європі з певним занепокоєнням стежать за ситуацією

«Я негайно зв'язалася з головою Pfizer, і він пояснив, що дійсно виробництво сповільниться в найближчі тижні, але він гарантував, що всі дози, заплановані на перший квартал, будуть поставлені вчасно. Він особисто стежить за ситуацією і робить все можливе, щоб темпи виробництва виросли якомога швидше. Ми передали йому дуже важливе повідомлення про те, що нам терміново потрібні ці дози», - заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

У компанії ж пояснюють, що реорганізації виробництва дасть можливість збільшити його з 1,3 млрд доз на рік до 2 млрд.

Раніше шість країн ЄС направили лист в Єврокомісію зі скаргою на поставки вакцин від коронавірусу компаніями Pfizer/BioNTech. У листі Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Швеція і Данія спільно звертаються до Єврокомісії з проханням сприяти активізації виробництва вакцини і прискорити її поставки.

Напередодні повідомлялося, що в Норвегії померли 23 людини після щеплення Covid-вакциною Pfizer. Всі померлі - літні люди старші 80 років і з ослабленим імунітетом.

Як повідомлялося, ефективність вакцини Sinovac, яку МОЗ попередньо закупив для українців, ледь перевищує 50%.

Також нагадаємо, що китайська вакцина від коронавірусу Sinovac Biotech на пізніх стадіях випробувань у Бразилії показала ефективність 78%.

Головний санітарний лікар України Ляшко повідомив, коли українці зможуть вакцинуватися власним коштом.