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    Pfizer знизила темпи виробництва вакцини

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    Pfizer знизила темпи виробництва вакцини - Pfizer знизила темпи виробництва вакцини
    Pfizer знизила темпи виробництва вакцини

    Pfizer проводить підготовчі роботи, щоб різко наростити виробництво препарату

    Компанія Pfizer попереджає про зниження темпів виробництва вакцини в найближчі тижні: це пов'язано з тим, що фірма проводить підготовчі роботи, щоб різко наростити виробництво препарату.

    Повідомляє Еuronews.

    В Європі з певним занепокоєнням стежать за ситуацією

    «Я негайно зв'язалася з головою Pfizer, і він пояснив, що дійсно виробництво сповільниться в найближчі тижні, але він гарантував, що всі дози, заплановані на перший квартал, будуть поставлені вчасно. Він особисто стежить за ситуацією і робить все можливе, щоб темпи виробництва виросли якомога швидше. Ми передали йому дуже важливе повідомлення про те, що нам терміново потрібні ці дози», - заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

    У компанії ж пояснюють, що реорганізації виробництва дасть можливість збільшити його з 1,3 млрд доз на рік до 2 млрд.

    Раніше шість країн ЄС направили лист в Єврокомісію зі скаргою на поставки вакцин від коронавірусу компаніями Pfizer/BioNTech. У листі Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Швеція і Данія спільно звертаються до Єврокомісії з проханням сприяти активізації виробництва вакцини і прискорити її поставки.

    Напередодні повідомлялося, що в Норвегії померли 23 людини після щеплення Covid-вакциною Pfizer. Всі померлі - літні люди старші 80 років і з ослабленим імунітетом.

    Як повідомлялося, ефективність вакцини Sinovac, яку МОЗ попередньо закупив для українців, ледь перевищує 50%.

    Також нагадаємо, що китайська вакцина від коронавірусу Sinovac Biotech на пізніх стадіях випробувань у Бразилії показала ефективність 78%. 

    Головний санітарний лікар України Ляшко повідомив, коли українці зможуть вакцинуватися власним коштом.

    Теги: ЄС Фінляндія Литва щеплення вакцинація коронавірус
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