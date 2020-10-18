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    У світі

    У Китаї знайшли коронавірус на упаковці заморожених продуктів

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    Збудник інфекції був знайдений на упаковці замороженої тріски - У Китаї знайшли коронавірус на упаковці заморожених продуктів
    Збудник інфекції був знайдений на упаковці замороженої тріски

    Новий вірус при особливих умовах може зберігатися на упаковці протягом довгого часу

    Китайський Центр з контролю і профілактиці захворювань вперше виявив частинки коронавірусу SARS-CoV-2, що здатні до зараження, на упаковці заморожених продуктів. Збудник інфекції був знайдений на упаковці замороженої тріски, повідомив Центр з контролю в суботу, 17 жовтня.

    Це сталося під час вивчення спалаху захворювання Covid-19 в місті Ціндао. Тим самим вперше поза лабораторією підтверджено, що новий вірус при особливих умовах може зберігатися на упаковці протягом довгого часу. Ризик заразитися для людини при контакті з поверхнею такої упаковки існує, проте є дуже малим, підкреслюється в заяві. Жодного такого випадку до сих пір не зареєстровано, зазначили експерти.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 16 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6410 осіб. Це на 418 випадків більше, ніж днем раніше (5992). 

    Одужали за минулу добу – 2194 особи (у попередній день 2269), померли 109 осіб (у попередній день 106).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 293641 людина, одужали 124113 осіб, летальних випадків – 5517 осіб.

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