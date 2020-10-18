Порушення карантину: МОЗ підтримує збільшення штрафів зі 170 до 17 тис. грн



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В Україні розмір штрафу за порушення карантину не такий, як у європейському регіоні, зазначили у МОЗ

Міністерство охорони здоров’я пропонує збільшити штраф за порушення вимог карантину

Міністерство охорони здоров'я України виступає за збільшення розміру штрафу за порушення вимог карантину. Відповідний законопроєкт знаходиться у парламенті, але депутати його досі не розглянули.

Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, потрібно, щоб порушення протиепідемічних норм каралося відразу, адже це впливає на захворюваність коронавірусом в країні.

«Ми, може, не можемо помічати, але поліція, Держспоживслужба, органи місцевого самоврядування проводять певну роботу. Чи достатня вона, чи не достатня – це вже знову ж таки оцінка», – зазначив він.

Як зауважив Ляшко, в Україні розмір штрафу за порушення карантину не такий, як у європейському регіоні. Він додав, що міністерство пропонує збільшити розмір штрафу зі 170 до 17 тисяч гривень.

«У нас 170 гривень. Хочемо підняти. Наприклад, сьогодні президент Франції, виступаючи, сказав, що у них це 170 євро, якщо це буде повторне порушення, то буде 1700 євро. Законопроєкт у Раді. Вона не встигла чи не захотіла проголосувати до своєї відпустки», – додав санітарний лікар.

Як повідомлялося, Кабмін хоче запровадити штрафи за маски на підборідді: названо суми.