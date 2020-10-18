Порушення карантину: МОЗ підтримує збільшення штрафів зі 170 до 17 тис. грн
Міністерство охорони здоров’я пропонує збільшити штраф за порушення вимог карантину
Міністерство охорони здоров'я України виступає за збільшення розміру штрафу за порушення вимог карантину. Відповідний законопроєкт знаходиться у парламенті, але депутати його досі не розглянули.
Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, потрібно, щоб порушення протиепідемічних норм каралося відразу, адже це впливає на захворюваність коронавірусом в країні.
«Ми, може, не можемо помічати, але поліція, Держспоживслужба, органи місцевого самоврядування проводять певну роботу. Чи достатня вона, чи не достатня – це вже знову ж таки оцінка», – зазначив він.
Як зауважив Ляшко, в Україні розмір штрафу за порушення карантину не такий, як у європейському регіоні. Він додав, що міністерство пропонує збільшити розмір штрафу зі 170 до 17 тисяч гривень.
«У нас 170 гривень. Хочемо підняти. Наприклад, сьогодні президент Франції, виступаючи, сказав, що у них це 170 євро, якщо це буде повторне порушення, то буде 1700 євро. Законопроєкт у Раді. Вона не встигла чи не захотіла проголосувати до своєї відпустки», – додав санітарний лікар.
Як повідомлялося, Кабмін хоче запровадити штрафи за маски на підборідді: названо суми.