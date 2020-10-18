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    Здоров'я

    Ляшко озвучив рівень смертності від Covid-19 в Україні

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    <p><span>В Україні смертність від коронавірусу не перевищує 2%<o:p></o:p></span></p> - Ляшко озвучив рівень смертності від Covid-19 в Україні

    В Україні смертність від коронавірусу не перевищує 2%

    Рівень смертності в Україні, як і в усьому світі, поступово знижується

    В Україні смертність від коронавірусу становить 2%, або навіть менше, а до летального результату заносять також смерть зараженого коронавірусом, але не від Covid-19.

     Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю «Радіо Свобода».

    «Тобто людина померла, і, якщо у неї була діагностована коронавірусна хвороба, вона потрапляє в нашу статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли помер з коронавірусною хворобою. І у нас всерівно летальність сьогодні вже менше 2%», – пояснив Ляшко.

    За його словами, незважаючи на те, що Міністерство охорони здоров'я не переглядало механізм підрахунку летальних випадків, смертність від коронавірусу в Україні залишається низькою.

    Ляшко також зазначив, що смертність від коронавірусу знижується і в світі. Так, летальність в світі знизилася з 7% до 3%.

    «Тобто лікарі вже знайшли певні підходи для виведення з критичного стану хворих на коронавірусну хворобу», – додав Ляшко.

    Також Ляшко назвав можливість введення локдауну резервним варіантом

    Нагадаємо, в Україні за добу 16 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6410 осіб. Це на 418 випадків більше, ніж днем раніше (5992). 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      293641
    • Хворіють
      164011
    • Одужали
      124113
    • Померли
      5517

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 293641 людина, одужали 124113 осіб, летальних випадків – 5517 осіб.

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