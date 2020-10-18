Ляшко озвучив рівень смертності від Covid-19 в Україні



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В Україні смертність від коронавірусу не перевищує 2%

Рівень смертності в Україні, як і в усьому світі, поступово знижується

В Україні смертність від коронавірусу становить 2%, або навіть менше, а до летального результату заносять також смерть зараженого коронавірусом, але не від Covid-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Тобто людина померла, і, якщо у неї була діагностована коронавірусна хвороба, вона потрапляє в нашу статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли помер з коронавірусною хворобою. І у нас всерівно летальність сьогодні вже менше 2%», – пояснив Ляшко.

За його словами, незважаючи на те, що Міністерство охорони здоров'я не переглядало механізм підрахунку летальних випадків, смертність від коронавірусу в Україні залишається низькою.

Ляшко також зазначив, що смертність від коронавірусу знижується і в світі. Так, летальність в світі знизилася з 7% до 3%.

«Тобто лікарі вже знайшли певні підходи для виведення з критичного стану хворих на коронавірусну хворобу», – додав Ляшко.

Також Ляшко назвав можливість введення локдауну резервним варіантом.

Нагадаємо, в Україні за добу 16 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6410 осіб. Це на 418 випадків більше, ніж днем раніше (5992).

Коронавірус в Україні

Всього 293641

Хворіють 164011

Одужали 124113

Померли 5517

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 293641 людина, одужали 124113 осіб, летальних випадків – 5517 осіб.