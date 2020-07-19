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    Прессекретар білоруського лідера прокоментувала чутки щодо його госпіталізації

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    65-річний Олександр Лукашенко керує країною вже 25 років - Прессекретар білоруського лідера прокоментувала чутки щодо його госпіталізації
    65-річний Олександр Лукашенко керує країною вже 25 років

    Ейсмонт спростувала чутки щодо його екстреної госпіталізації

    Прессекретар президента Білорусі Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт спростувала чутки щодо його екстреної госпіталізації. Про це вона заявила 19 липня в розмові на «Ехо Москви», написав головний редактор радіостанції Олексій Венедиктов у своєму Telegram-каналі.

    «Не дочекаєтеся», – заявила прессекретар Ейсмонт.

    Раніше в білоруських ЗМІ, а також ряді Telegram-каналів з’явилася інформація про те, що Лукашенка госпіталізували після перенесеного гіпертонічного кризу. Повідомлялося, що білоруський лідер проходить обстеження в президентській лікарні.

    Нагадаємо, у Білорусі суперники Лукашенка реєструються кандидатами у президенти з-за ґрат.

    Як повідомлялося, президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що росіяни і українці заздрять білорусам, бо вони живуть в «безпечній, спокійній країні». 

    Також Олександр Лукашенко назвав Білорусь останнім союзником Росії.

    Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня. 65-річний Олександр Лукашенко керує країною вже 25 років і буде балотуватися ще.

    До слова, мінський ресторатор викликав Олександра Лукашенка на боксерський поєдинок.

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