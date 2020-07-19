Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу зафіксовано 731 новий випадок коронавірусу
На ранок 19 липня в Україні зафіксовано 731 нових випадків коронавірусу
Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні зафіксовано летальних випадків – 1 485
Станом на ранок 19 липня в Україні зафіксовано 731 новий випадок коронавірусу, це на 116 випадків менше, ніж учора (847).
Одужали – 354 (вчора 756), померли – 8 (вчора 21).
Загалом одужали 30 879 осіб, летальних випадків – 1 485.
У Києві виявлено хворих 87 осіб (вчора 108). Також 22 випадкі зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 27) і 109 – на Львівщині (вчора 137), 67 – на Рівненщині (вчора 75).
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Всього58842
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Одужали30879
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Хворіють26478
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Померли1485
Як повідомлялося, станом на ранок 18 липня в Україні зафіксовано 847 нових випадки коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (809).
Одужали – 756 (вчора 838), померли – 21 (вчора 11).
Загалом одужали 30 525 осіб, летальних випадків – 1 477.
У Києві виявлено хворих 108 осіб (вчора 76). Також 27 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 30) і 137 – на Львівщині (вчора 132), 75 – на Рівненщині (вчора 88).