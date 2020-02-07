Професор назвав простий спосіб зняття стресу



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Вчений переконує, що дихання є спільним знаменником усіх методів релаксації, воно допомагає при хронічному стресі, тривожності і проблемах із сном

Техніка дихання: необхідно робити вдих протягом чотирьох секунд і видих - протягом семи, повторюючи кілька разів, - науковець

Дихання за технікою 4-7-11 (вдих триває чотири секунди, видих - сім) є ефективним способом зняття стресу. Так стверджує професор психології Томас Лоу. Його рекомендації опубліковані порталом Focus.de.

«Повсякденне життя напружує нас, але за допомогою простого трюку ми можемо уникнути напруги - не тільки розслабитися, але і зробити щось хороше для здоров'я», - зауважив експерт.

Томас Лоу, професор психосоматики та психотерапії в Університетській клініці Регенсбурга пропонує освоїти нескладну методику дихання.

Техніка наступна: необхідно робити вдих протягом чотирьох секунд і видих - протягом семи, повторюючи кілька разів.

Вчений переконує, що дихання є спільним знаменником усіх методів релаксації, воно допомагає при хронічному стресі, тривожності і проблемах із сном.

«Важливо, щоб видих завжди був довший за вдих. Крім того, такі вправи повинні виконуватися якомога довше. Я рекомендую мінімальну тривалість одинадцять хвилин для більшості людей. Чверть години допоможе розслабленню майже всіх», - поділився професор.

Він додав, що дана техніка дихання також використовуються в йозі. Перевага методу 4-7-11, полягає в тому, що вправа легко інтегрувати в повсякденне життя.

Лоу вважає корисним використовувати технологію для зняття стресу кілька разів в день.