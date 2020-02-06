Всесвітня організація охорони здоров’я потребує $675 млн для боротьби з коронавірусом



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Найбільше занепокоєння у ВООЗ викликають країни, які не мають тест-систем для виявлення хворих на вірус

Стратегічний план реагування на нове захворювання розрахований на період з лютого по квітень 2020 року

Для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) потрібно $675 мільйонів.

Про це йдеться у заяві ВООЗ.

Найбільше занепокоєння в організації викликають країни, які не мають тест-систем для виявлення хворих на вірус.

«Необхідна термінова підтримка для зміцнення слабких систем охорони здоров'я для виявлення, діагностики та догляду за людьми з вірусом, щоб запобігти подальшій передачі вірусу та захистити медичних працівників», – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєс.

Стратегічний план реагування на нове захворювання розрахований на період з лютого по квітень 2020 року.

Зазначимо, що британські науковці наступного тижня почнуть випробовувати вакцину проти нового коронавірусу на тваринах.

До слова, на борту лайнера Diamond Princess, заблокованого поблизу берегів Японії через спалах коронавірусу 2019-nCoV, перебуває 25 українців.

Нагадаємо, станом на 5 лютого кількість інфікованих пневмонією, викликаною вірусом 2019 nCoV, в материковому Китаї перевищила 24,3 тис. осіб, загинули 490 жителів.

Зазначимо, що авіакомпанія МАУ 4 лютого вивезла із китайського міста Санья 203 українців і призупинила повітряне сполучення з цією країною у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Як відомо, коронавірус виявили у 24 країнах світу.