В організмі людини знайдено захисний механізм від раку



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Здорові клітини і мутантні ракові конкурують за ресурси організму і поодинокі ракові клітини програють, - дослідження

У Оснабрюкском університеті в Німеччині та Інституті Санта-Фе в США виявили ефективний механізм протистояння людського організму раковим клітинам. Дані дослідження наводить MedicalXpress.

Вчені з'ясували, як живі організми перешкоджають перетворенню пошкоджених клітин у ракові. Такий природний захист проти пухлин працює і в людському тілі.

Виявилося, що існує дві основні причини, через які ракові клітини не можуть використовувати ресурси самого організму. По-перше, іноді занадто високими виявляються витрати на саме виробництво факторів росту. По-друге, між здоровими клітинами і мутантними раковими існує конкуренція.

Коли в організмі з'являється мутантна клітка, що починає синтезувати фактори росту для розвитку раку, сусідні здорові клітини також отримують ресурси. Так, поодинокі ракові клітини втрачають перевагу і не можуть накопичити достатньо ресурсів для зростання. Але коли обсяг таких клітин досягає якогось критичного розміру, вони отримують перевагу і рак розвивається.

Нагадаємо, онколог назвав єдиний ефективний спосіб захисту від раку.

Як повідомлялося, австралійські дослідники створили вірус, що вбиває будь-які ракові клітини. Фахівці австралійської біотехнологічної компанії Імуги (Аustralia biotech company Imugene) створили штучний вірус, який вбиває клітини злоякісних утворень, модернізувавши вірус коров'ячої віспи.