П'ять простих продуктів для боротьби з найпоширенішими захворюваннями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Часник допомагає знизити ризик серцевих захворювань, полегшити біль в суглобах, стабілізувати вміст глюкози в крові

Прості продукти, що борються з запаленнями, можна знайти на будь-якій кухні

Запалення в організмі підвищує ризик серцево-судинних захворювань, діабету, раку, але щоб успішно боротися з ним, досить вживати прості продукти.

Такі продукти можна знайти практично на будь-якій кухні:

Часник. Дієтологи вважають даний продукт ключовим компонентом протизапального раціону. Його сполуки допомагають знизити ризик серцевих захворювань, полегшити біль в суглобах, стабілізувати вміст глюкози в крові.

Зелений чай. Щоденна чашка чаю може захистити організм від утворення ракових клітин, сприяти зростанню корисних бактерій в кишечнику, уповільнити початок і розвиток хвороби Альцгеймера. Дослідження показують, що цей ефект забезпечується катехинами напою. Діючи як потужні антиоксиданти, вони запобігають пошкодженню клітин вільними радикалами, що знижує ймовірність розвитку нового запалення.

Консервована квасоля. Дешевий продукт - чудове джерело білка, клітковини і складних вуглеводів, які не призводять до різкого підвищення рівня цукру в крові після вживання. Це важливо, оскільки постійні коливання глюкози пов'язані з підвищеним ризиком виникнення таких захворювань, як ожиріння і діабет. Щоб звести до мінімуму вміст натрію, квасолю з банок перед використанням слід промити в проточній воді.

Консервовані тунець, горбуша, сардини. Омега-3 жирні кислоти, що містяться в рибі, є одними з найкращих харчових компонентів, що допомагають боротися з запаленням в організмі. За словами медиків, більшість людей не отримують регулярно достатньої кількості цих кислот. Простий спосіб виправити це - купити рибні консерви.

Томатна паста. Простий продукт забезпечує організм вітаміном С, фолієвою кислотою, калієм і лікопін - даний склад робить пасту «суперзіркою» серед протизапальних інгредієнтів харчування. Саме приготовані помідори відрізняються високим вмістом лікопіну, що зменшує запалення і разом з ним - ризик раку, серцевих захворювань.