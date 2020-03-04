Провал «коронавірусної» інформаційної кампанії: Скалецька вважає, що МОЗ «зробило свою частину роботи»



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Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька фото: УНІАН

Міністерство охорони здоров’я інформувало про стан поширення коронавірусу у світі, – сказала очільниця МОЗ

Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька запевнила, що приховування інформації про евакуацію українських громадян з китайського міста Ухань не було.

Так в інтерв’ю «Главкому» Скалецька прокоментувала закиди на адресу МОЗ щодо провальної інформаційної кампанії.

«На всіх наших пресконференціях ми інформували про евакуацію, кожного разу озвучували, що це здорові люди, які будуть розміщені для обсервації для того, щоб витримати 14-денний термін і переконатися, що у них немає коронавірусу», – сказала очільниця МОЗ.

Скалецька зазначила, що МОЗ зробило свою частину роботи, яка була визначена рішеннями оперативного штабу уряду. У кожного міністерства, яке входило у цей штаб, були свої завдання. «У нас було завдання зробити висновки щодо окремих об’єктів, їхньої епідемічної безпеки, відпрацювати дії екіпажу, супровід, переліт і розміщення, а також перевірити готовність інфекційних медичних закладів», – сказала міністерка.

Нагадаємо, 20 лютого увечері транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

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