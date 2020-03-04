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    У світі

    Трамп: вакцину проти коронавірусу розробляють прискореними темпами

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    За словами глави Білого дому, фармацевтичні компанії максимально швидко просуваються в розробці вакцини - Трамп: вакцину проти коронавірусу розробляють прискореними темпами
    За словами глави Білого дому, фармацевтичні компанії максимально швидко просуваються в розробці вакцини

    Дональд Трамп зустрівся з найбільшими фармацевтичними компаніями США

    Президент США Дональд Трамп звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній з проханням прискорити розробку вакцин і терапії для профілактики і лікування коронавірусу.

    Про це повідомляє «Голос Америки».

    За словами Трампа, фармацевтичні компанії максимально швидко просуваються в розробці вакцини.

    «Ми активно просуваємо прискорений процес розробки вакцини. Вчора я зустрічався з найбільшими фармацевтичними компаніями – Pfizer, Johnson & Johnson та іншими компаніями. Безліч хороших речей відбувається, і це відбувається дуже швидко. Я сказав: «Зробіть мені послугу. Прискорте це!» – і вони зроблять це. Вони працюють дуже наполегливо і швидко. Ми максимально швидко просуваємося до розробки терапії... Це допоможе людям швидше відновитися і знизити тяжкість захворювання», - заявив президент США.

    Трамп також повідомив, що Білий дім тісно співпрацює з Конгресом в роботі над прийняттям законопроєкту, який дозволить передати кошти для боротьби з коронавірусом владі штатів і округів. За словами президента, Конгрес може виділити на ці цілі в цілому 8,5 млрд доларів.

    Раніше повідомлялося, що Федеральна резервна система США прийняла термінове рішення про зниження базової облікової ставки на 0,5 процентного пункту до 1-1,25% річних.

    До слова, у 23 депутатів парламенту Ірану підтвердили коронавірус.

    Також перший випадок смерті від нового коронавірусу Covid-19 зафіксований на території Іспанії.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    Всього коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.

    Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

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