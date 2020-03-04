Трамп: вакцину проти коронавірусу розробляють прискореними темпами



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За словами глави Білого дому, фармацевтичні компанії максимально швидко просуваються в розробці вакцини

Дональд Трамп зустрівся з найбільшими фармацевтичними компаніями США

Президент США Дональд Трамп звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній з проханням прискорити розробку вакцин і терапії для профілактики і лікування коронавірусу.

Про це повідомляє «Голос Америки».

За словами Трампа, фармацевтичні компанії максимально швидко просуваються в розробці вакцини.

«Ми активно просуваємо прискорений процес розробки вакцини. Вчора я зустрічався з найбільшими фармацевтичними компаніями – Pfizer, Johnson & Johnson та іншими компаніями. Безліч хороших речей відбувається, і це відбувається дуже швидко. Я сказав: «Зробіть мені послугу. Прискорте це!» – і вони зроблять це. Вони працюють дуже наполегливо і швидко. Ми максимально швидко просуваємося до розробки терапії... Це допоможе людям швидше відновитися і знизити тяжкість захворювання», - заявив президент США.

Трамп також повідомив, що Білий дім тісно співпрацює з Конгресом в роботі над прийняттям законопроєкту, який дозволить передати кошти для боротьби з коронавірусом владі штатів і округів. За словами президента, Конгрес може виділити на ці цілі в цілому 8,5 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що Федеральна резервна система США прийняла термінове рішення про зниження базової облікової ставки на 0,5 процентного пункту до 1-1,25% річних.

До слова, у 23 депутатів парламенту Ірану підтвердили коронавірус.

Також перший випадок смерті від нового коронавірусу Covid-19 зафіксований на території Іспанії.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

Всього коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.

Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.