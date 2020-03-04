Трамп: вакцину проти коронавірусу розробляють прискореними темпами
Дональд Трамп зустрівся з найбільшими фармацевтичними компаніями США
Президент США Дональд Трамп звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній з проханням прискорити розробку вакцин і терапії для профілактики і лікування коронавірусу.
Про це повідомляє «Голос Америки».
За словами Трампа, фармацевтичні компанії максимально швидко просуваються в розробці вакцини.
«Ми активно просуваємо прискорений процес розробки вакцини. Вчора я зустрічався з найбільшими фармацевтичними компаніями – Pfizer, Johnson & Johnson та іншими компаніями. Безліч хороших речей відбувається, і це відбувається дуже швидко. Я сказав: «Зробіть мені послугу. Прискорте це!» – і вони зроблять це. Вони працюють дуже наполегливо і швидко. Ми максимально швидко просуваємося до розробки терапії... Це допоможе людям швидше відновитися і знизити тяжкість захворювання», - заявив президент США.
Трамп також повідомив, що Білий дім тісно співпрацює з Конгресом в роботі над прийняттям законопроєкту, який дозволить передати кошти для боротьби з коронавірусом владі штатів і округів. За словами президента, Конгрес може виділити на ці цілі в цілому 8,5 млрд доларів.
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До слова, у 23 депутатів парламенту Ірану підтвердили коронавірус.
Також перший випадок смерті від нового коронавірусу Covid-19 зафіксований на території Іспанії.
Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.
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