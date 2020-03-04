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    Здоров'я

    Хворий на коронавірус чернівчанин почувається краще, – медик

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    <p>В лікарні спостерігають позитивну динаміку у перебігу коронавірусу в чернівчанина</p> <p>Фото з відкритих джерел</p> - Хворий на коронавірус чернівчанин почувається краще, – медик

    В лікарні спостерігають позитивну динаміку у перебігу коронавірусу в чернівчанина

    Фото з відкритих джерел

    В лікарні повідомили, що спостерігають позитивну динаміку у перебігу коронавірусу в чернівчанина

    Чернівчанин, у якого діагностували коронавірус, зранку 4 березня почувається краще.

    Про це повідомила завідувачка інфекційного відділення обласної клінічної лікарні Валентина Міндреску, – інформують на сторінці Телеграм-каналу про коронавірус.

    «На ранок чоловік мав температуру 36,7 градуса і незначний кашель. У нього нормальний апетит. Спостерігаємо позитивну динаміку», – розповіла медик.

    У Чернівцях, де вчора виявили хворого на коронавірус, громадський почали дезінфікувати. Вночі автобуси і тролейбуси мили спецрозчином: протирали підлогу, поручні, вікна.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

     

    здоров'я медицина Чернівці коронавірус
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