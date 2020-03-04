Хворий на коронавірус чернівчанин почувається краще, – медик



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В лікарні спостерігають позитивну динаміку у перебігу коронавірусу в чернівчанина Фото з відкритих джерел

В лікарні повідомили, що спостерігають позитивну динаміку у перебігу коронавірусу в чернівчанина

Чернівчанин, у якого діагностували коронавірус, зранку 4 березня почувається краще.

Про це повідомила завідувачка інфекційного відділення обласної клінічної лікарні Валентина Міндреску, – інформують на сторінці Телеграм-каналу про коронавірус.

«На ранок чоловік мав температуру 36,7 градуса і незначний кашель. У нього нормальний апетит. Спостерігаємо позитивну динаміку», – розповіла медик.

У Чернівцях, де вчора виявили хворого на коронавірус, громадський почали дезінфікувати. Вночі автобуси і тролейбуси мили спецрозчином: протирали підлогу, поручні, вікна.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.