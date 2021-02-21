Симптом коронавірусу виявився ознакою іншого небезпечного захворювання

Постійний кашель більше ніж три тижні може бути симптомом раку легенів

Фахівці Національної служби охорони здоров’я Великобританії заявили, що один із симптомів Covid-19 – постійний кашель – може свідчити про наявність у людини раку легенів. Про це пише Express.

За даними лікарів, люди, у яких рак виявлений на ранній стадії, мають набагато більше шансів прожити ще п’ять років у порівнянні з тими, у кого діагностовано четверта стадія цього небезпечного захворювання. При цьому за підсумками проведеного дослідження виявилося, що половина людей в Південно-Східній Англії не знає, що постійний кашель більше ніж три тижні може бути симптомом раку легенів.

Окрім кашлю, що не проходить протягом двох-трьох тижнів, симптомами раку можуть бути інфекції грудної клітини, кровохаркання, біль при диханні або кашлі, задишка, втома або нестача енергії, втрата апетиту або безпричинна втрата ваги.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 4489 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 323 дітей та 133 медпрацівники.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2445 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 58 пацієнти. Одужало впродовж минулої доби 1557 осіб.

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