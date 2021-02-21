Австралія розпочала вакцинацію від коронавірусу

На території Австралії залишалося менш як дві тисячі активних випадків Covid-19

Кампанія із вакцинування населення від Covid-19 розпочалася в Австралії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

Зазначається, що першою австралійкою, яка отримала щеплення, стала народжена у Польщі 84-річна Джейн Малисяк.

Серед перших щеплення вакциною виробництва Pfizer отримав також прем’єр-міністр Скот Морісон й головний санітарний лікар країни Пол Келлі. Окрім них щеплення отримала невелика група резидентів й співробітників закладів тривалого проживання й медиків, які працюють на передовій.

«Завтра розпочинається наша програма вакцинування, тож ми як передова група сьогодні перебуваємо тут, аби передати кілька дуже важливих меседжів: це безпечно, це важливо, і ми мусимо розпочати із найбільш уразливих й людей на передовій», – сказав Морісон.

Міністр охорони здоров’я Австралії Грег Хант зауважив, що рішення зробити перші щеплення політичним лідерам було ухвалено для підвищення довіри населення до вакцин.

Незабаром щеплення має отримати також очільник опозиційної Робітничої партії Ентоні Албаніз.

Зазначимо, що станом на суботу, на території Австралії залишалося менш як дві тисячі активних випадків Covid-19.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 6295 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 429 дітей та 223 медпрацівники.

За минулу добу було госпіталізовано 2225 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 73 пацієнти. Одужало впродовж минулої доби 4539 осіб.