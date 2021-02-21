У Швеції виявили штам «бразильського» коронавірусу

На початку цього тижня були підтверджені перші випадки зараження

Вважається, що всі нові штами є більш заразними, ніж вихідний вірус

Мутований «бразильський» штам коронавірусу виявили у чотирьох жителів Швеції. Про це повідомляє Сіньхуа.

У регіоні Гавлеборг на північ від Стокгольма, підтвердили випадки зараження мутованим штамом коронавірусу у чотирьох осіб. Жоден з них не звертався до лікарні, проте влада все ж стурбована.

«Вони не подорожували за кордон, але їздили всередині країни. Ми не знаємо точно, як вони заразилися, але ми продовжуємо посилено відстежувати контакти. Це дуже тривожно», – сказав регіональний лікар з контролю за інфекціями Шах Джалал.

На початку цього тижня у Швеції були підтверджені перші випадки, пов’язані з варіантом коронавірусу, вперше виявленим у Південній Африці.

За даними Worldometers, у Швеції зафіксували 631166 випадків коронавірусу, 12649 людей померло.

Вважається, що всі нові штами є більш заразними, ніж вихідний вірус. У середині січня у Швеції було виявлено менше ніж 100 випадків мутації, вперше виявленої у Великобританії. Зараз він виявлений у 20 з 21 регіону країни, і, як вважають, на нього припадає близько 20 відсотків усіх нових інфекцій.

Як повідомлялося, 16 лютого, дослідники з університету Единбурга виявили ще один різновид коронавірусу у Великій Британії. Він вже встиг поширитися в цілому в 10 країнах. Зазначається, що цей різновид коронавірусу отримав назву B1525.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 4489 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 323 дітей та 133 медпрацівники.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2445 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 58 пацієнти. Одужало впродовж минулої доби 1557 осіб.