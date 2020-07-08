Система охорони здоров'я приречена без нових будівельних норм для медустанов, - експерт



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За словами експертки, проблема не у кількості лікарень, а в їхньому стані

Успіх боротьби з коронавірусною інфекцією залежить від швидкого прийняття і впровадження нових будівельних норм для медустанов. Без цього величезні суми будуть витрачені даремно, а ефективність терапії в лікарнях старого зразка буде нижче за очікувану. В таких умовах частка медиків, заражених коронавірусом, буде залишатися дуже високою.

Про це заявила ініціатор проекту «Бебісіттер для дітей медиків» Вікторія Попович, передає «Дело».

«Будівельні норми для лікарень переписані з радянських. Вони не відповідають ні вимогам сучасної медицини, ні можливостям будівельної галузі, ні природним потребам пацієнтів. Хоча про цю проблему відомо давно, але саме коронавірусна інфекція показала її глибину», - говорить вона.

За словами Вікторії Попович, проблема не в кількості лікарень, а в їхньому стані. Більшість з них виявилися не готові до напливу пацієнтів під час пандемії.

«В старих лікарнях немає нормальної вентиляції і системи рекуперації повітря. Значить, віруси, які видихають пацієнти, в тому числі, на ШВЛ, залишаються в приміщенні, не виводяться. Їх вдихають і хворі, і лікарі», - заявила вона.

Ця та інші проблеми, за словами Вікторії, є причиною високого зараження серед медперсоналу. Лікарі змушені вибирати: звільнятися або наражатися на ризик.

«Необхідний МОЗ поділ на «брудну» і «чисту» зони в лікарнях, де надають допомогу пацієнтам з коронавірусом, часто неможливий. Навіть в лікарнях, які визнані придатними і віднесені до відповідної категорії. Навіть державні клініки, побудовані в останні роки, створені за старими будівельним нормам і технологіям півстолітньої давності. Вони не можуть відповідати сучасним вимогам», - зазначає Вікторія Попович.

При цьому існує проект нових ДБН для установ охорони здоров'я. Він був розроблений Мінрегіоном більше року тому. У ньому прописані норми для медустанов, що враховують сучасні вимоги до системи вентиляції та рекуперації, комфорту і системі організації лікувальних установ. Однак далі експертного обговорення і затвердження в Мінрегіоні проект ДБН не просунувся.

«До документу є маса претензій, в ньому є недоробки. Але як вирішувати проблеми, які розкрила пандемія, нові ДБН регламентують», - підкреслює спікер.

За її словами, якби ДБН були прийняті відразу, 64 млрд гривень з Фонду по боротьбі з коронавірусом можна було б використовувати на будівництво лікарень або ремонт існуючих. На медичну галузь з фонду пішло тільки 3 млрд, решту коштів перерозподілили на інші цілі. Хоча МОЗ і місцева влада точково виділяють кошти на переобладнання лікарень для прийому хворих з коронавірусом, це не рятує положення. На думку експерта, це неефективне розпорошення бюджету.

«Старі лікарні не задовольняють сучасним вимогам ні до безпеки, ні до комфорту. Скільки б коштів в них не було вкладено, ці лікарні не стануть сучасними. Потрібне системне рішення: нові будівельні норми і нові будівлі лікарень. У цьому випадку терапія виявиться ефективнішою, а медики не будуть відчувати себе на робочому місці як на мінному полі», - відзначає експерт.