МОЗ Степанова забирає у Києва дві унікальні лікарні, − політолог Золотарьов



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Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини

Медустанови хочуть передати Міністерству охорони здоров'я

У Києва забирають два великих спеціалізованих медичних центри - Київську міську клінічну офтальмологічну лікарню «Центр мікрохірургії ока» і Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив керівник аналітичного центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов.

Обидві установи хочуть передати Міністерству охорони здоров'я за підтримки міністра Максима Степанова і деяких депутатів Київради.

Як зазначив Золотарьов, 1 квітня в рамках другого етапу медреформи в Києві мали реорганізувати 69 медустанов. До цієї дати вони повинні були провести автономізацію і отримати статус неприбуткового комунального підприємства (НКП), яке знаходиться у власності місцевої влади. Після цього НКП укладає договір з Нацслужбою здоров'я - саме вона з 1 квітня виплачує гроші за надані послуги. Але керівництво Центру мікрохірургії ока і Центру репродуктивної та перинатальної медицини юридичний статус не змінило.

«Обидва центри - дійсно унікальні клініки, в яких лікуються пацієнти з усієї країни. Тут працюють висококваліфіковані фахівці, які рятують дітей та дорослих в найскладніших ситуаціях. Нестачі в пацієнтах клініки ніколи не відчували, хоча регулярно скаржилися на мізерність коштів і зношеність фондів. Ситуація типова для некомерційних спеціалізованих клінік: головлікар - цар і бог, потік пацієнтів ніколи не вичерпається, гроші приходять як з бюджету, так і різних приватних виплат - від часткової оплати послуг через касу до повної «конвертації» плати за лікування. А це чималі гроші!», - зазначив експерт.

За словами Золотарьова, не дивно, що директор Центру репродуктивної медицини В'ячеслав Камінський і головлікар Центру мікрохірургії ока Любов Денисюк реформі не зраділи і вирішили не переоформляти юридичний статус. Адже контракт з НСЗУ - це абсолютно прозоре фінансування, без необхідності для пацієнта висловлювати свою «подяку» сумою з декількома нулями.

«В результаті місто отримало патову ситуацію: два великих спеціалізованих медцентри не отримують фінансування від НСЗУ, оскільки не змінили статус і не уклали контракт, а лікарі через рішення свого керівництва залишилися без зарплати. Проблему довелося вирішувати на рівні Кабміну. НСЗУ поставили завдання фінансувати центри з умовою, що до кінця року вони стануть комунальними. Але керівництво центрів така перспектива не влаштовує, тому руками депутатів Київради зараз виконується унікальна операція - обидва центри хочуть передати Міністерству охорони здоров'я. По суті це означатиме, що клініки стануть приватними вотчинами своїх головних лікарів, які отримають фінансування з держбюджету і можливість практично безконтрольно вести бізнес, а Київ, який за останні роки влив у клініки мільйони гривень на модернізацію і закупівлю обладнання, залишиться ні з чим», - підкреслив політолог.

Як раніше заявив глава експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук, такі складні реформи, як зміни в системі охорони здоров'я, вимагають постійного коректування і вдосконалення, однак діючий голова МОЗ Максим Степанов за три місяці на посаді не надав ніяких конкретних пропозицій щодо медреформи.