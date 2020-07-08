Київ збільшує кількість тестувань на Covid-19



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Показник тестування в Києві становить понад 94 тести на 100 тисяч мешканців міста

За останню добу у Києві зробили понад 4 тисячі тестів методом ПЛР та ІФА

У Києві продовжують збільшувати кількість тестувань на Covid-19. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Ми продовжуємо збільшувати кількість тестувань на Covid-19, і досліджують матеріал у медзакладах міста вже за більш короткий термін. За останню добу в столиці зробили понад 4 тисячі тестів методом ПЛР та ІФА», - розповів він.

Мер зазначив, що з усієї кількості досліджених тестів інфікованими виявляють 4,5% людей.

«Я закликаю киян: якщо почуваєтеся зле або контактували з людиною, яка захворіла – одразу здавайте тест. Бо, на жаль, чимало людей звертаються до лікарів, коли хвороба вже вразила легені, і коли потрібне більш складне лікування. Будьте уважними до свого здоров’я та здоров’я людей, які поруч», - наголосив Кличко.

Він також повідомив, що за весь період «Київський лабораторний центр МОЗ України» зробив майже 46 тисяч досліджень ПЛР-тестів. Роблять такі дослідження ще в 4 комунальних медзакладах, а також - у приватних клініках і державних медичних установах.

Зокрема, мобільні бригади медиків від початку роботи відібрали майже 30 тисяч зразків біоматеріалу для дослідження.

«Нагадаю, показник тестування в столиці сьогодні - найвищий в Україні і становить понад 94 тести на 100 тисяч мешканців міста», - підкреслив Кличко.

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Як повідомлялося, станом на ранок 8 липня у Києві підтверджено 5779 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 114 осіб.