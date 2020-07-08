Київрада відмовилася віддати МОЗу два великих медичних центри



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У Київраді не знайшлося голосів для передачі державі двох унікальних медичних центрів

За втрату контролю над центрами було віддано менше 50 голосів

Депутати Київської міської ради відмовилися передавати під контроль Міністерства охорони здоров'я два спеціалізованих медичних центри. Таке рішення було прийнято на засіданні Київради у вівторок, 7 липня, повідомляє КиевVласть.

Депутати не змогли знайти достатньої кількості голосів для передачі державі Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» і Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, інформує видання. За втрату контролю над центрами було віддано менше 50 голосів.

За інформацією КиевVласть, проблеми з центрами почалися через те, що їхнє керівництво не уклало контрактів з НСЗУ про перехід на нову модель фінансування. Незважаючи на те, що Кабінет міністрів дозволив продовжити термін укладання контрактів до кінця року і відновив фінансування, керівництво центрів юридичний статус не переоформляло і домагалося передачі своїх установ Міністерству охорони здоров'я.

Директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург вважає, що керівники Центру мікрохірургії ока і Центру репродуктивної та перинатальної медицини «продовжують ігнорувати юридичну реальність, в якій живе вся українська медицина».

Передачу центрів під контроль МОЗ на засіданні Київради підтримала депутат від «Батьківщини» Тетяна Меліхова. Водночас інші депутати висловлювали побоювання, що це не відповідає інтересам міста і киян.

Зокрема, Олександр Омельченко («Єдність») заявив, що категорично проти передачі безпосередньо майнового комплексу, Юлія Лобан («Київська громада») зазначала, що Київ у змозі сам утримувати центри, а Лариса Дегтярьова («Солідарність») вказувала на те, що таке рішення буде нечесним по відношенню до киян, повідомляє ЗМІ.

Раніше керівник аналітичного центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов попереджав, що в разі передачі центів у підпорядкування МОЗ «клініки стануть приватними вотчинами своїх головних лікарів, які отримають фінансування з держбюджету і можливість практично безконтрольно вести бізнес, а Київ, який за останні роки влив у клініки мільйони гривень на модернізацію і закупівлю обладнання, залишиться ні з чим».