Скандальна українська співачка підхопила коронавірус

П'ять днів тому співачка відчула нездужання і простудні симптоми

Скандальна українська співачка, яка регулярно виступає в Росії, Світлана Лобода захворіла на коронавірус.

Про це вона написала у своєму Instagram.

«П'ять днів тому я відчула нездужання і простудні симптоми, а сьогодні перший тест на Covid-19 показав позитивний результат. На жаль, вірус не щадить нікого, і, навіть роблячи безпрецедентні заходи безпеки, я опинилася в числі хворих», – написала Лобода.

Також вона оголосила про перенесення концерту, який мав відбутися 3 квітня у Росії. Лобода сказала, що виступить 16 квітня.

Для збільшення натисніть на зображення

Як відомо, Світлана Лобода – одна з тих українських співачок, які не відмовились від виступів у Росії. У зв’язку з цим активістами було зірвано декілька її концертів на батьківщині, зокрема о одеському клубі Ibiza.