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    Скандальна українська співачка підхопила коронавірус

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    Світлана Лобода стверджує, що дотримувалася&nbsp;безпрецедентних заходів безпеки - Скандальна українська співачка підхопила коронавірус
    Світлана Лобода стверджує, що дотримувалася безпрецедентних заходів безпеки

    П'ять днів тому співачка відчула нездужання і простудні симптоми

    Скандальна українська співачка, яка регулярно виступає в Росії, Світлана Лобода захворіла на коронавірус.

    Про це вона написала у своєму Instagram.

    «П'ять днів тому я відчула нездужання і простудні симптоми, а сьогодні перший тест на Covid-19 показав позитивний результат. На жаль, вірус не щадить нікого, і, навіть роблячи безпрецедентні заходи безпеки, я опинилася в числі хворих», – написала Лобода.

    Також вона оголосила про перенесення концерту, який мав відбутися 3 квітня у Росії. Лобода сказала, що виступить 16 квітня.

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    Як відомо, Світлана Лобода – одна з тих українських співачок, які не відмовились від виступів у Росії. У зв’язку з цим активістами було зірвано декілька її концертів на батьківщині, зокрема о одеському клубі Ibiza.

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    Теги: Світлана Лобода музика співачка концерт коронавірус
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