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    Першоквітневий жарт про концерт у Брюсселі призвів до заворушень

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    У парку на фейковий концерт зібралося близько п&rsquo;яти тисяч людей - Першоквітневий жарт про концерт у Брюсселі призвів до заворушень
    У парку на фейковий концерт зібралося близько п’яти тисяч людей
    Колаж: RTBF

    Поліцейські намагалися розігнати натовп, проте деякі з людей кидали в правоохоронців петарди та пляшки

    Кілька сотень поліцейських взяли участь у розгоні тисяч людей у Брюсселі, які з порушенням коронавірусних обмежень прийшли на концерт в парку Bois de la Cambre. Музичний фестиваль насправді виявився першоквітневим жартом.

    Про це повідомляє RTBF.

    Поліція оголосила про свою підвищену присутність в одному з найбільших парків бельгійської столиці 1 і 2 квітня після анонімного оголошення через Facebook про фестиваль, який автори анонсу назвали La Boum, і нібито організований всесвітньо відомими ді-джеями.

    У заході зголосилися взяти участь 18 тисяч людей, понад 50 тисяч проявили зацікавленість.

    «Будьте обережні, поліція очистить територію, всі люди будуть оштрафовані», – такі оголошення звучали в парку незабаром після 17:00. У цей час натовп на галявині ставав все більш компактним, всупереч санітарним заходам фізичного дистанціювання і носінню масок.

    Поліцейські намагалися розігнати натовп, проте деякі з людей кидали в правоохоронців петарди та пляшки, натовп скандував «Свобода» і образи на адресу поліції.

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    У соцмережах поширюють фотографії затримань на місці події. Також є постраждалі з боку поліції.

    За оцінками правоохоронців, у парку зібралося близько п’яти тисяч людей.

    До слова, у Греції студентка отримала умовний термін за вечірку під час локдауну.

    Також в Амстердамі заради Covid-експерименту влаштували вечірку на 1300 осіб.

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    Теги: музика Бельгія Брюссель фестиваль поліція жарт концерт
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