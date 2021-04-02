Першоквітневий жарт про концерт у Брюсселі призвів до заворушень
Поліцейські намагалися розігнати натовп, проте деякі з людей кидали в правоохоронців петарди та пляшки
Кілька сотень поліцейських взяли участь у розгоні тисяч людей у Брюсселі, які з порушенням коронавірусних обмежень прийшли на концерт в парку Bois de la Cambre. Музичний фестиваль насправді виявився першоквітневим жартом.
Про це повідомляє RTBF.
Поліція оголосила про свою підвищену присутність в одному з найбільших парків бельгійської столиці 1 і 2 квітня після анонімного оголошення через Facebook про фестиваль, який автори анонсу назвали La Boum, і нібито організований всесвітньо відомими ді-джеями.
У заході зголосилися взяти участь 18 тисяч людей, понад 50 тисяч проявили зацікавленість.
«Будьте обережні, поліція очистить територію, всі люди будуть оштрафовані», – такі оголошення звучали в парку незабаром після 17:00. У цей час натовп на галявині ставав все більш компактним, всупереч санітарним заходам фізичного дистанціювання і носінню масок.
Поліцейські намагалися розігнати натовп, проте деякі з людей кидали в правоохоронців петарди та пляшки, натовп скандував «Свобода» і образи на адресу поліції.
У соцмережах поширюють фотографії затримань на місці події. Також є постраждалі з боку поліції.
Belle gestion les gars.— NiColas NiCovid NiVaccin (@NicoBxlBel) April 1, 2021
Belle gestion. pic.twitter.com/WxLCa4xr6w
За оцінками правоохоронців, у парку зібралося близько п’яти тисяч людей.
До слова, у Греції студентка отримала умовний термін за вечірку під час локдауну.
Також в Амстердамі заради Covid-експерименту влаштували вечірку на 1300 осіб.