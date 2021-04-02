Першоквітневий жарт про концерт у Брюсселі призвів до заворушень

У парку на фейковий концерт зібралося близько п’яти тисяч людей

Поліцейські намагалися розігнати натовп, проте деякі з людей кидали в правоохоронців петарди та пляшки

Кілька сотень поліцейських взяли участь у розгоні тисяч людей у Брюсселі, які з порушенням коронавірусних обмежень прийшли на концерт в парку Bois de la Cambre. Музичний фестиваль насправді виявився першоквітневим жартом.

Про це повідомляє RTBF.

Поліція оголосила про свою підвищену присутність в одному з найбільших парків бельгійської столиці 1 і 2 квітня після анонімного оголошення через Facebook про фестиваль, який автори анонсу назвали La Boum, і нібито організований всесвітньо відомими ді-джеями.

У заході зголосилися взяти участь 18 тисяч людей, понад 50 тисяч проявили зацікавленість.

«Будьте обережні, поліція очистить територію, всі люди будуть оштрафовані», – такі оголошення звучали в парку незабаром після 17:00. У цей час натовп на галявині ставав все більш компактним, всупереч санітарним заходам фізичного дистанціювання і носінню масок.

Поліцейські намагалися розігнати натовп, проте деякі з людей кидали в правоохоронців петарди та пляшки, натовп скандував «Свобода» і образи на адресу поліції.

У соцмережах поширюють фотографії затримань на місці події. Також є постраждалі з боку поліції.

Belle gestion les gars.

Belle gestion. pic.twitter.com/WxLCa4xr6w — NiColas NiCovid NiVaccin (@NicoBxlBel) April 1, 2021

За оцінками правоохоронців, у парку зібралося близько п’яти тисяч людей.

До слова, у Греції студентка отримала умовний термін за вечірку під час локдауну.

Також в Амстердамі заради Covid-експерименту влаштували вечірку на 1300 осіб.