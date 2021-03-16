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    Європа зустрічає нову хвилю пандемії локдауном, Україна – піснями і танцями (відео)

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    Ірина Федишин задоволена концертом у Херсоні, однак чимало шанувальників розкритикувало її - Європа зустрічає нову хвилю пандемії локдауном, Україна – піснями і танцями (відео)
    Ірина Федишин задоволена концертом у Херсоні, однак чимало шанувальників розкритикувало її
    Скріншот відео

    Попри рекордні показники шпиталізацій уряд не забороняє масові заходи

    Популярна українська співачка Ірина Федишин показала у соцмережах коротеньке відео про те, як минув її концерт у Херсоні. Багатолюдне шоу зібрало чимало прихильників артистки, але користувачів обурив той факт, що люди «наплювали» на карантинні вимоги та загрозу підхопити Covid-19.

    «Дякую Херсон (на біс)», – підписала співачка свій відеоролик.

    На відео видно, що людей у концертній залі повно і всі вони сидять чи витанцьовують без масок. До посту співачки чимало коментаторів вже написали критичні зауваження щодо повердінки глядачів розпал нового спалаху коронавірусу в Україні.

    «А вірусу для вас нема, люди добрі схаменіться одних закривають, а другі співають то хіба в нас таке може бути бардак», – обурюються українці.

    «От й в Херсоні свій «Буковель», – обурюються люди, які нагадують про наслідки зимового туристичного сезону для Прикарпаття, де тепер втричі зросла кількість померлих.

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    Європа зустрічає нову хвилю пандемії локдауном, Україна – піснями і танцями (відео)
    Європа зустрічає нову хвилю пандемії локдауном, Україна – піснями і танцями (відео)
    Європа зустрічає нову хвилю пандемії локдауном, Україна – піснями і танцями (відео)
    Європа зустрічає нову хвилю пандемії локдауном, Україна – піснями і танцями (відео)

    Деякі читачі зізнаються, що шанують співачку, але після такого вчинку ставлення до неї змінилося.

    Додамо, що напередодні Федишин у рамках свого туру виступала у Миколаєві, а ще раніше в Одесі.

    Нагадаємо, 3 жовтня 2020 року в Харкові відбулося святкування Дня вчителя просто неба за участю Олі Полякової. За фактом заходу поліція відкрила кримінальну справу за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб.

    Торік правоохоронці також відкрили кримінальне провадження щодо порушення карантинних норм на концерті народної артистки Ірини Білик у Харкові. 4 березня поточного року Білик знову зібрала концерт у харківському Палаці спорту.

    Раніше в уряді заявили, що найбільше хворіють на коронавірус у містах, де були масові заходи.

    Додамо, що 16 березня стало відомо, що у лікарнях Миколаєва закінчились «ковідні» ліжка.

    А в Івано-Франківську різко зросла кількість поховань. «Могили копають з ранку до вечора», - заявили представники місцеврї влади.

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    Теги: українці Херсон хвороби Ірина Федишин карантин співачка концерт Буковель коронавірус
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