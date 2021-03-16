Європа зустрічає нову хвилю пандемії локдауном, Україна – піснями і танцями (відео)

Ірина Федишин задоволена концертом у Херсоні, однак чимало шанувальників розкритикувало її

Попри рекордні показники шпиталізацій уряд не забороняє масові заходи

Популярна українська співачка Ірина Федишин показала у соцмережах коротеньке відео про те, як минув її концерт у Херсоні. Багатолюдне шоу зібрало чимало прихильників артистки, але користувачів обурив той факт, що люди «наплювали» на карантинні вимоги та загрозу підхопити Covid-19.

«Дякую Херсон (на біс)», – підписала співачка свій відеоролик.

На відео видно, що людей у концертній залі повно і всі вони сидять чи витанцьовують без масок. До посту співачки чимало коментаторів вже написали критичні зауваження щодо повердінки глядачів розпал нового спалаху коронавірусу в Україні.

«А вірусу для вас нема, люди добрі схаменіться одних закривають, а другі співають то хіба в нас таке може бути бардак», – обурюються українці.

«От й в Херсоні свій «Буковель», – обурюються люди, які нагадують про наслідки зимового туристичного сезону для Прикарпаття, де тепер втричі зросла кількість померлих.

Деякі читачі зізнаються, що шанують співачку, але після такого вчинку ставлення до неї змінилося.

Додамо, що напередодні Федишин у рамках свого туру виступала у Миколаєві, а ще раніше в Одесі.

Нагадаємо, 3 жовтня 2020 року в Харкові відбулося святкування Дня вчителя просто неба за участю Олі Полякової. За фактом заходу поліція відкрила кримінальну справу за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб.

Торік правоохоронці також відкрили кримінальне провадження щодо порушення карантинних норм на концерті народної артистки Ірини Білик у Харкові. 4 березня поточного року Білик знову зібрала концерт у харківському Палаці спорту.

Раніше в уряді заявили, що найбільше хворіють на коронавірус у містах, де були масові заходи.

Додамо, що 16 березня стало відомо, що у лікарнях Миколаєва закінчились «ковідні» ліжка.

А в Івано-Франківську різко зросла кількість поховань. «Могили копають з ранку до вечора», - заявили представники місцеврї влади.

Читайте також: