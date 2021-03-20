«Ковідна вечірка» в Одесі: в міському клубі зустріли посилення карантину масовим заходом
Великий сольний концерт артиста Артема Пивоварова відбувся з порушенням епідемічних норм
Напередодні поширення «червоної» епідемічної зони на Одещину, в області відбулося кілька багатолюдних заходів. Зокрема випадок масового ігнорування епідеміологічних правил було зафіксовано в одному з нічних клубів Південної Пальміри.
Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці групи «Одеса як вона є».
На кадрах видно величезну кількість відвідувачів закладу в залі під час концерту. Про дотримання соціальної дистанції тут говорити взагалі не доводиться. Маски видно тільки в одиниць.
«Походу реально червона зона карантину в Одесі буде вже на днях», – пророкують у публікації.
Захід проходив у клубі Ministerium увечері 19 березня, де відбувся великий сольний концерт артиста Артема Пивоварова.
Зазначимо, що вже сьогодні, 20 березня, рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС в Одеській області було визначено «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки.
Як йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ, коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом 19 березня досяг 21%.
У «червоному» регіоні діють такі обмеження:
Заборонена робота:
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закладів громадського харчування,
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ТРЦ,
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кінотеатрів,
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театрів,
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шкіл (крім дитячих садків і початкових класів)
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продовольчих ринків,
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спортзалів і басейнів.
Продовжують працювати:
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банки,
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АЗС,
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ветеринарні клініки,
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аптеки,
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продовольчі магазини.
Раніше повідомлялося, що у Києві через посилення протиепідемічних заходів без глядачів пройшов матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між «Ромою» та «Шахтарем».
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я зафіксувало в Одеській області новий антирекорд із захворювання на Covid-19 з початку року – 883 випадки за добу 16 березня.