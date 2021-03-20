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    «Ковідна вечірка» в Одесі: в міському клубі зустріли посилення карантину масовим заходом

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    В переддень посилення карантину одесити пішли на дискотеку - «Ковідна вечірка» в Одесі: в міському клубі зустріли посилення карантину масовим заходом
    В переддень посилення карантину одесити пішли на дискотеку
    Ілюстративне фото

    Великий сольний концерт артиста Артема Пивоварова відбувся з порушенням епідемічних норм

    Напередодні поширення «червоної» епідемічної зони на Одещину, в області відбулося кілька багатолюдних заходів. Зокрема випадок масового ігнорування епідеміологічних правил було зафіксовано в одному з нічних клубів Південної Пальміри.

    Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці групи «Одеса як вона є».

    На кадрах видно величезну кількість відвідувачів закладу в залі під час концерту. Про дотримання соціальної дистанції тут говорити взагалі не доводиться. Маски видно тільки в одиниць.

    «Походу реально червона зона карантину в Одесі буде вже на днях», – пророкують у публікації.

    Захід проходив у клубі Ministerium увечері 19 березня, де відбувся великий сольний концерт артиста Артема Пивоварова.

    Зазначимо, що вже сьогодні, 20 березня, рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС в Одеській області було визначено «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки.

    Як йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ, коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом 19 березня досяг 21%.

    У «червоному» регіоні діють такі обмеження:

    Заборонена робота:

    • закладів громадського харчування,

    • ТРЦ,

    • кінотеатрів,

    • театрів,

    • шкіл (крім дитячих садків і початкових класів)

    • продовольчих ринків,

    • спортзалів і басейнів.

    Продовжують працювати:

    • банки,

    • АЗС,

    • ветеринарні клініки,

    • аптеки,

    • продовольчі магазини.

    Раніше повідомлялося, що у Києві через посилення протиепідемічних заходів без глядачів пройшов матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між «Ромою» та «Шахтарем».

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я зафіксувало в Одеській області новий антирекорд із захворювання на Covid-19 з початку року – 883 випадки за добу 16 березня.

    Теги: банки Одеса АЗС карантин робота концерт коронавірус
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