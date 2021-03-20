«Ковідна вечірка» в Одесі: в міському клубі зустріли посилення карантину масовим заходом

В переддень посилення карантину одесити пішли на дискотеку

Великий сольний концерт артиста Артема Пивоварова відбувся з порушенням епідемічних норм

Напередодні поширення «червоної» епідемічної зони на Одещину, в області відбулося кілька багатолюдних заходів. Зокрема випадок масового ігнорування епідеміологічних правил було зафіксовано в одному з нічних клубів Південної Пальміри.

Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці групи «Одеса як вона є».

На кадрах видно величезну кількість відвідувачів закладу в залі під час концерту. Про дотримання соціальної дистанції тут говорити взагалі не доводиться. Маски видно тільки в одиниць.

«Походу реально червона зона карантину в Одесі буде вже на днях», – пророкують у публікації.

Захід проходив у клубі Ministerium увечері 19 березня, де відбувся великий сольний концерт артиста Артема Пивоварова.

Зазначимо, що вже сьогодні, 20 березня, рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС в Одеській області було визначено «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки.

Як йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ, коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом 19 березня досяг 21%.

У «червоному» регіоні діють такі обмеження:

Заборонена робота:

закладів громадського харчування,

ТРЦ,

кінотеатрів,

театрів,

шкіл (крім дитячих садків і початкових класів)

продовольчих ринків,

спортзалів і басейнів.

Продовжують працювати:

банки,

АЗС,

ветеринарні клініки,

аптеки,

продовольчі магазини.

Раніше повідомлялося, що у Києві через посилення протиепідемічних заходів без глядачів пройшов матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між «Ромою» та «Шахтарем».

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я зафіксувало в Одеській області новий антирекорд із захворювання на Covid-19 з початку року – 883 випадки за добу 16 березня.