  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Скажена вовчиця покусала чоловіка і 18 собак на Тернопільщині

    • Розсилка
    Агресивна вовчиця була хвора на сказ - Скажена вовчиця покусала чоловіка і 18 собак на Тернопільщині
    Агресивна вовчиця була хвора на сказ

    Хвора тварина за дві години покусала собак з двох сіл

    У Тернопільській області вовчиця за дві години покусала 18 собак, а також напала на чоловіка. Про це йдеться в сюжеті ICTV.

    Читайте також

    Зазначено, що вовки в Теребовлянському районі з'явилися в лісах, де їх ніколи не бачили. Ба більше, вони впритул підходять до будинків, заходять на подвір’яі навіть нападають на людей.

    «Днями за дві години хвора вовчиця покусала 18 собак з двох сіл і напала на чоловіка», - йдеться в сюжеті.

    Відомо, що незабаром хижака вдалося застрелити, а селянин зараз перебуває в лікарні з рваними ранами обличчя.

    Зараз вже встановлено, що агресивна вовчиця була хвора на сказ.

    Як повідомлялося і січні, в Запорізькій області вовк покусав трьох людей

    У грудні 2018 року на Вінниччині суттєво активізувалися вовки. Хижаки цілими зграями заходили в села та нападали на домашній скот.


    Читайте також
    напад тварини сказ Тернопільщина хвороби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ