Скажена вовчиця покусала чоловіка і 18 собак на Тернопільщині
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Розсилка
Хвора тварина за дві години покусала собак з двох сіл
У Тернопільській області вовчиця за дві години покусала 18 собак, а також напала на чоловіка. Про це йдеться в сюжеті ICTV.
Зазначено, що вовки в Теребовлянському районі з'явилися в лісах, де їх ніколи не бачили. Ба більше, вони впритул підходять до будинків, заходять на подвір’яі навіть нападають на людей.
«Днями за дві години хвора вовчиця покусала 18 собак з двох сіл і напала на чоловіка», - йдеться в сюжеті.
Відомо, що незабаром хижака вдалося застрелити, а селянин зараз перебуває в лікарні з рваними ранами обличчя.
Зараз вже встановлено, що агресивна вовчиця була хвора на сказ.
Як повідомлялося і січні, в Запорізькій області вовк покусав трьох людей.
У грудні 2018 року на Вінниччині суттєво активізувалися вовки. Хижаки цілими зграями заходили в села та нападали на домашній скот.