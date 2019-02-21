Скажена вовчиця покусала чоловіка і 18 собак на Тернопільщині



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Агресивна вовчиця була хвора на сказ

Хвора тварина за дві години покусала собак з двох сіл

У Тернопільській області вовчиця за дві години покусала 18 собак, а також напала на чоловіка. Про це йдеться в сюжеті ICTV.

Зазначено, що вовки в Теребовлянському районі з'явилися в лісах, де їх ніколи не бачили. Ба більше, вони впритул підходять до будинків, заходять на подвір’яі навіть нападають на людей.

«Днями за дві години хвора вовчиця покусала 18 собак з двох сіл і напала на чоловіка», - йдеться в сюжеті.

Відомо, що незабаром хижака вдалося застрелити, а селянин зараз перебуває в лікарні з рваними ранами обличчя.

Зараз вже встановлено, що агресивна вовчиця була хвора на сказ.

Як повідомлялося і січні, в Запорізькій області вовк покусав трьох людей.

У грудні 2018 року на Вінниччині суттєво активізувалися вовки. Хижаки цілими зграями заходили в села та нападали на домашній скот.



