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    У Калинівському районі зареєстровано випадок сказу

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    У Калинівському районі зареєстровано випадок сказу

    На Вінниччині кіт напав на господаря

    Районна протиепізоотична комісія оголосила село Слобідку, що входить до складу Іванівської об’єднаної територіальної громади, неблагополучним зі сказу. У цьому селі кіт подряпав місцевого мешканця. На наступний день тварина померла.

    Лабораторні дослідження підтвердили, що тварина була хворою на сказ.

    Тепер постраждалий отримує антирабічну допомогу, а ветеринарні спеціалісти проводять додаткові щеплення домашніх тварин проти сказу на вулиці, де зареєстровано вогнище цієї хвороби.

    Спочатку 2019 року це четвертий випадок сказу тварин у населених пунктах Калинівського району: у двох випадках хворими на сказ були коти, у інших двох — лисиці.

    У 2018 році у Калинівському районі зареєстровано 22 вогнища сказу тварин: у 13 випадках хворими на сказ були лисиці, у 4 — велика рогата худоба, у 3 — коти, у 2 — собаки.

    Джерело: kalynivka.city

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