У Гайсинському районі виявили сказ



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Село Кисляк визнано загрозливою зоною

У селі Карбівка Гайсинського району на Вінниччині виявили мертву лисицю. Її дослідження показало, що звір хворів на сказ.

Рішенням №3 державної надзвичайної протиепізоотичної комісії Гайсинської районної державної адміністрації від 8 лютого 2019 року «Про накладення карантинного обмеження по сказу на населений пункт с.Карбівка Гайсинського району» оголошено неблагополучною по сказу і накладено карантинні обмеження на територію с. Карбівка.

Загрозливою зоною визнане село Кисляк.

Прийнятим рішенням визначено комплекс конкретних заходів по оздоровленню від сказу території с.Карбівка Гайсинського району, виконання яких мають терміново організувати керівники Карбівської сільської ради (сільський голова О.В.Бендус), УТМР району (голова С.І.Злепко) та ДП «Гайсинський лісгосп» (директор М.М.Лащенко).

Виконання рішення контролюється головою державної надзвичайної протиепізоотичної комісії Гайсинської районної державної адміністрації, заступником голови райдержадміністрації С.М.Несвятим.

Джерело: news.vn.ua