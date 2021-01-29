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    Здоров'я

    Злякався коронавірусу! Куди зник грип з України?

    Здоров’я нації
    • Наталія Сокирчук
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    <p>За офіційною статистикою, нині на грип і ГРВІ навіть з урахуванням коронавірусу хворіє&hellip; менше людей, ніж рік тому</p> - Злякався коронавірусу! Куди зник грип з України?

    За офіційною статистикою, нині на грип і ГРВІ навіть з урахуванням коронавірусу хворіє… менше людей, ніж рік тому

    Фото mdanderson.org

    Завдяки коронавірусу Україна має шанс «проскочити» епідемію грипу…

    З року в рік Центр громадського здоров’я щотижнево у холодну пору року публікує статистику  щодо захворюваності на грип і ГРВІ. Цьогоріч на перебіг традиційного спалаху грипу вплинув Covid-19. І, як не дивно, саме завдяки коронавірусу Україна має шанс «проскочити» епідемію грипу…

    Грип і ГРВІ у цифрах

    Щоправда, цьогоріч у ГРВІ-статистику попав і Covid-19, бо ж SARS-CoV-2, який спричиняє це захворювання, теж є вірусом з респіраторної групи інфекцій. Згідно з даними Центру громадського здоров’я, станом на третій тиждень 2021 року (18–24.01) захворюваність на грип та ГРВІ становить 289,9 на 100 тис. населення. Для порівняння: станом на третій тиждень минулого року цей показник дорівнював 373,1 на 100 тис. населення. Тобто, за офіційною статистикою, виходить, що цьогоріч на грип і ГРВІ, з урахуванням коронавірусу, хворіє… навіть менше людей.

    Загалом, якщо вірити статистиці МОЗ, про епідемію не йдеться: названий показник захворюваності на ГРВІ (289,9 на 100 тис. населення) на 40% менше епідпорогу, розрахованого для України.

    Розподіл інтенсивних показників захворюваності на ГРВІ серед регіонів України, 3 тиждень 2021 року

    За основу взятий показник захворюваності на 100 тис. населення

    За основу взятий показник захворюваності на 100 тис. населення

    Нема добра без лиха?

    Дані, які наводить Центр громадського здоров’я, можуть бути не точними, зазначає київська лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк. «У нашій країні погано ведеться статистика. Я припускаю, що вся увага зараз зосереджена на фіксації випадків Covid-19, на грип особливої уваги не звертають», – припускає вона в коментарі «Главкому».

    Катерина Сояк визнає: карантинні заходи, запроваджені для протидії коронавірусної інфекції, спрацьовують для усіх інфекцій, які мають такий самий шлях передачі, у даному випадку – повітряно-крапельний. Іншими словами, протидія розповсюдженню коронавірусу в Україні мала помітний ефект на іншому фланзі – вона також запобігла поширенню грипу.

    Погоджується з таким спостереженням лікар-інфекціоніст Надія Дребот. «Люди миють руки, користуються санітайзерами, мусять носити маски – у маршрутках, зокрема. Ці та інші протиепідемічні заходи, запроваджені проти Covid-19, сприяють і зменшенню інфікування грипом. Проте хочу наголосити: це не означає, що Україна повністю убезпечена від можливої епідемії грипу», –  зазначила вона у коментарі «Главкому».

    Що зі щепленнями?

    На особливій важливості щеплення від грипу поточному епідсезоні наголошував і головний санітарний лікар Віктор Ляшко, і лікарі-інфекціоністи. Це не українське ноу-хау, захист від грипу у період падемії коронавірусу вважають за необхідне по усьому світі. Так, департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення Англії (Public Health England) опублікував результати дослідження, згідно з якими одночасне інфікування грипом та коронавірусом подвоює ризик смерті у порівнянні із ситуацією, коли людина хворіє лише на Covid-19. Всесвітня організація охорони здоров’я також визнала поточний епідсезон грипу особливо небезпечним, враховуючи, що в багатьох частинах світу спостерігається сплеск коронавірусної хвороби.

    Тим часом назвати масштаби вакцинації від грипу у поточному епідсезоні в Україні значними точно не можна. Ба більше: вони навіть поступаються минулорічним.

    І грип, і Covid-19 є вірусами респіраторної групи інфекцій, однак відмінностей у класичному перебігу цих захворювань чимало

    І грип, і Covid-19 є вірусами респіраторної групи інфекцій, однак відмінностей у класичному перебігу цих захворювань чимало

    За даними Центру громадського здоров’я, з початку поточного епідемічного сезону проти грипу вакциновано 186 231 людину, близько двох третин з них – медики та особи з групи ризику (люди літнього віку та ті, які мають хронічні захворювання). Для порівняння: за аналогічний період минулого року було вакциновано 233 448 осіб. Зауважимо: йдеться про вакцинацію у державних лікувальних закладах бюджетним коштом.

    Епідеміолог Катерина Сояк так пояснює той факт, що цьогоріч щеплюється менше людей: «На те є низка причин: через наплив пацієнтів із підозрою на коронавірус людям, які бажають вакцинуватися, важче потрапити на прийом до сімейного лікаря. Також фіксується нестача вакцин».

    «Карантинні заходи, запроваджені проти Сovid-19, спрацьовують для усіх інфекцій, які мають такий самий шлях передачі» (фото з відкритих джерел)
    «Карантинні заходи, запроваджені проти Сovid-19, спрацьовують для усіх інфекцій, які мають такий самий шлях передачі» (фото з відкритих джерел)

    На брак вакцин скаржиться і інфекціоніст Надія Дребот, яка працює у Мелітопольській міській дитячій лікарні. «Охочих щепитися чимало, однак далеко не кожен мав можливість отримати вакцину, які зазвичай з’являються у жовтні, у цьому ж році поставки відбуваються рідко і невеликими партіями. Ми вакцинували стільки ж людей, скільки минулого року. Наша первинка тільки недавно отримала «Інфлувак». Це пізно, вакцинуватися треба раніше», – визнає вона.

    У поточному епідсезоні українцям доступні три вакцини проти грипу. Зокрема, надійшли великі партії двох препаратів: чотирикомпонентна «Ваксігрип Тетра» (Франція), орієнтовна вартість – 350 грн та трикомпонентна «Джісі Флю» (Південна Корея), орієнтовна вартість – 250 грн. Україна також закупила відносно невелику партію вакцини «Інфлувак»: у приватних клініках вона практично не зустрічається. Виробник вакцини – Abbott Biologicals, Нідерланди. Це трикомпонентна вакцина, яка захищає від двох найбільш розповсюджених штамів грипу типу А та одного штаму грипу типу В. Дозволена для застосування дітям старше 6 місяців. Ціна у столичних аптеках від 274 грн.

    У поточному епідсезоні справді ситуація із доступністю вакцин непроста. По-перше, сама кампанія із вакцинації від грипу почалася пізніше, ніж зазвичай. Так, головний санлікар оголосив про  початок вакцинації 27 жовтня. Для порівняння: у епідсезоні 2019/2020 кампанія з вакцинації стартувала у перший тиждень жовтня.

    Зауважимо, що Центр громадського здоров’я у Facebook оголосив про появу вакцин від грипу 2 жовтня. Однак під цим же дописом одразу почали з’являтися коментарі зі спростуваннями: користувачі скаржилися, що препараті насправді немає.

    коментарі у соцмережах
    коментарі у соцмережах

    Надходили і продовжують надходити вакцини із перебоями і до муніципальних, і до приватних медзакладів, невеликими партіями. У столиці станом на середину листопада можна було отримати дозу «Джисі флу» у приватній клініці – щоправда, для цього потрібно було обдзвонювати їх, ставати у чергу очікування – інколи потрібно було чекати більше тижня. З чотирикомпонентним «Ваксігрипом» ситуація була сумнішою: абсолютний ексклюзив, якщо десь і траплялась, її розбирали ледь не за день-два. У регіонах, навіть у Київській області, пацієнти скаржилися на відсутність вакцин. І навіть зараз у деяких областях охочі щепитися у другій половині зими навіть власним коштом не мають такої можливості.

    Наталія Сокирчук, «Главком»

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    Теги: здоров'я лікар грип хвороби щеплення вакцинація населення коронавірус Віктор Ляшко Надія Дребот
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