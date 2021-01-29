Злякався коронавірусу! Куди зник грип з України?

За офіційною статистикою, нині на грип і ГРВІ навіть з урахуванням коронавірусу хворіє… менше людей, ніж рік тому

Завдяки коронавірусу Україна має шанс «проскочити» епідемію грипу…

З року в рік Центр громадського здоров’я щотижнево у холодну пору року публікує статистику щодо захворюваності на грип і ГРВІ. Цьогоріч на перебіг традиційного спалаху грипу вплинув Covid-19. І, як не дивно, саме завдяки коронавірусу Україна має шанс «проскочити» епідемію грипу…

Грип і ГРВІ у цифрах

Щоправда, цьогоріч у ГРВІ-статистику попав і Covid-19, бо ж SARS-CoV-2, який спричиняє це захворювання, теж є вірусом з респіраторної групи інфекцій. Згідно з даними Центру громадського здоров’я, станом на третій тиждень 2021 року (18–24.01) захворюваність на грип та ГРВІ становить 289,9 на 100 тис. населення. Для порівняння: станом на третій тиждень минулого року цей показник дорівнював 373,1 на 100 тис. населення. Тобто, за офіційною статистикою, виходить, що цьогоріч на грип і ГРВІ, з урахуванням коронавірусу, хворіє… навіть менше людей.

Загалом, якщо вірити статистиці МОЗ, про епідемію не йдеться: названий показник захворюваності на ГРВІ (289,9 на 100 тис. населення) на 40% менше епідпорогу, розрахованого для України.

Розподіл інтенсивних показників захворюваності на ГРВІ серед регіонів України, 3 тиждень 2021 року

За основу взятий показник захворюваності на 100 тис. населення

Нема добра без лиха?

Дані, які наводить Центр громадського здоров’я, можуть бути не точними, зазначає київська лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк. «У нашій країні погано ведеться статистика. Я припускаю, що вся увага зараз зосереджена на фіксації випадків Covid-19, на грип особливої уваги не звертають», – припускає вона в коментарі «Главкому».

Катерина Сояк визнає: карантинні заходи, запроваджені для протидії коронавірусної інфекції, спрацьовують для усіх інфекцій, які мають такий самий шлях передачі, у даному випадку – повітряно-крапельний. Іншими словами, протидія розповсюдженню коронавірусу в Україні мала помітний ефект на іншому фланзі – вона також запобігла поширенню грипу.

Погоджується з таким спостереженням лікар-інфекціоніст Надія Дребот. «Люди миють руки, користуються санітайзерами, мусять носити маски – у маршрутках, зокрема. Ці та інші протиепідемічні заходи, запроваджені проти Covid-19, сприяють і зменшенню інфікування грипом. Проте хочу наголосити: це не означає, що Україна повністю убезпечена від можливої епідемії грипу», – зазначила вона у коментарі «Главкому».

Що зі щепленнями?

На особливій важливості щеплення від грипу поточному епідсезоні наголошував і головний санітарний лікар Віктор Ляшко, і лікарі-інфекціоністи. Це не українське ноу-хау, захист від грипу у період падемії коронавірусу вважають за необхідне по усьому світі. Так, департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення Англії (Public Health England) опублікував результати дослідження, згідно з якими одночасне інфікування грипом та коронавірусом подвоює ризик смерті у порівнянні із ситуацією, коли людина хворіє лише на Covid-19. Всесвітня організація охорони здоров’я також визнала поточний епідсезон грипу особливо небезпечним, враховуючи, що в багатьох частинах світу спостерігається сплеск коронавірусної хвороби.

Тим часом назвати масштаби вакцинації від грипу у поточному епідсезоні в Україні значними точно не можна. Ба більше: вони навіть поступаються минулорічним.

І грип, і Covid-19 є вірусами респіраторної групи інфекцій, однак відмінностей у класичному перебігу цих захворювань чимало

За даними Центру громадського здоров’я, з початку поточного епідемічного сезону проти грипу вакциновано 186 231 людину, близько двох третин з них – медики та особи з групи ризику (люди літнього віку та ті, які мають хронічні захворювання). Для порівняння: за аналогічний період минулого року було вакциновано 233 448 осіб. Зауважимо: йдеться про вакцинацію у державних лікувальних закладах бюджетним коштом.

Епідеміолог Катерина Сояк так пояснює той факт, що цьогоріч щеплюється менше людей: «На те є низка причин: через наплив пацієнтів із підозрою на коронавірус людям, які бажають вакцинуватися, важче потрапити на прийом до сімейного лікаря. Також фіксується нестача вакцин».

«Карантинні заходи, запроваджені проти Сovid-19, спрацьовують для усіх інфекцій, які мають такий самий шлях передачі» (фото з відкритих джерел)

На брак вакцин скаржиться і інфекціоніст Надія Дребот, яка працює у Мелітопольській міській дитячій лікарні. «Охочих щепитися чимало, однак далеко не кожен мав можливість отримати вакцину, які зазвичай з’являються у жовтні, у цьому ж році поставки відбуваються рідко і невеликими партіями. Ми вакцинували стільки ж людей, скільки минулого року. Наша первинка тільки недавно отримала «Інфлувак». Це пізно, вакцинуватися треба раніше», – визнає вона.

У поточному епідсезоні українцям доступні три вакцини проти грипу. Зокрема, надійшли великі партії двох препаратів: чотирикомпонентна «Ваксігрип Тетра» (Франція), орієнтовна вартість – 350 грн та трикомпонентна «Джісі Флю» (Південна Корея), орієнтовна вартість – 250 грн. Україна також закупила відносно невелику партію вакцини «Інфлувак»: у приватних клініках вона практично не зустрічається. Виробник вакцини – Abbott Biologicals, Нідерланди. Це трикомпонентна вакцина, яка захищає від двох найбільш розповсюджених штамів грипу типу А та одного штаму грипу типу В. Дозволена для застосування дітям старше 6 місяців. Ціна у столичних аптеках від 274 грн.

У поточному епідсезоні справді ситуація із доступністю вакцин непроста. По-перше, сама кампанія із вакцинації від грипу почалася пізніше, ніж зазвичай. Так, головний санлікар оголосив про початок вакцинації 27 жовтня. Для порівняння: у епідсезоні 2019/2020 кампанія з вакцинації стартувала у перший тиждень жовтня.

Зауважимо, що Центр громадського здоров’я у Facebook оголосив про появу вакцин від грипу 2 жовтня. Однак під цим же дописом одразу почали з’являтися коментарі зі спростуваннями: користувачі скаржилися, що препараті насправді немає.

коментарі у соцмережах

Надходили і продовжують надходити вакцини із перебоями і до муніципальних, і до приватних медзакладів, невеликими партіями. У столиці станом на середину листопада можна було отримати дозу «Джисі флу» у приватній клініці – щоправда, для цього потрібно було обдзвонювати їх, ставати у чергу очікування – інколи потрібно було чекати більше тижня. З чотирикомпонентним «Ваксігрипом» ситуація була сумнішою: абсолютний ексклюзив, якщо десь і траплялась, її розбирали ледь не за день-два. У регіонах, навіть у Київській області, пацієнти скаржилися на відсутність вакцин. І навіть зараз у деяких областях охочі щепитися у другій половині зими навіть власним коштом не мають такої можливості.

Наталія Сокирчук, «Главком»