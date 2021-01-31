В Японії виявили вогнище «британського» коронавірусу

Загалом у зазначеному місці аналогічним штамом коронавірусу заразилися сім осіб

Інфікування «британським» штамом підтверджено у чотирьох мешканців префектури Сайтама

Поблизу столиці Японії виявлено вогнище мутованого коронавірусу, який уперше з’явився у Великій Британії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NHK.

За даними медиків, інфікування «британським» штамом підтверджено у чотирьох мешканців префектури Сайтама віком від 40 до 70 років.

«Троє з них мають зв’язок із місцем роботи чоловіка, котрий мешкає в Токіо, та іншими людьми, у яких раніше було підтверджено інфікування новим варіантом вірусу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом у зазначеному місці аналогічним штамом коронавірусу заразилися сім осіб.

Нагадаємо, у члена Палати представників Конгресу США Стівена Лінча було виявлено коронавірус, незважаючи на зробленому ним щепленні від Covid-19. Другу дозу вакцини конгресмен отримав до інавгурації президента США Джо Байдена.

До слова, офіційна представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Маргарет Харріс закликала владу Великої Британії відмовитися від планів швидкої масової вакцинації, щоб вакцина стала доступна більшій кількості людей в інших країнах. На її думку, наразі Лондон може обмежитись щепленнями тільки найбільш вразливих категорій громадян.

Як повідомлялося, нову мутацію коронавірусу, відому як «британський штам», виявлено в Узбекистані. До Середньої Азії мутований вірус потрапив з ОАЕ.