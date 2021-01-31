  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 3177 нових хворих на коронавірус

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За весь час пандемії в Україні захворіло 1219455 особи - Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 3177 нових хворих на коронавірус
    За весь час пандемії в Україні захворіло 1219455 особи

    До лікарень з коронавірусом вчора потрапили 1960 людей

    За минулу добу в Україні медики виявили 3177 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 146 дітей та 86 медпрацівників. Такі дані наводить очільник МОЗ Максим Степанов.

    Він повідомив, що вчора з коронавірусом було госпіталізовано 1960 осіб. Померло від ускладнень хвороби 79 пацієнтів. За офіційними даними МОЗ вчора одужало 4126 людей.

    Здійснено тестувань за добу – 19059 (зокрема методом ПЛР – 15042, методом ІФА – 4017).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1219455 осіб;
    • одужало – 1018784 особи;
    • летальних випадків – 22707;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6248002.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях.

    145069382_866910700518593_6302433322059747675_n

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні медики виявили 4685 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 200 дітей та 336 медпрацівників.

    Вчора з коронавірусом було госпіталізовано 1906 осіб. Померло від ускладнень хвороби 149 пацієнтів. За офіційними даними МОЗ вчора одужало 11317 людей.

    Читайте також:
    Злякався коронавірусу! Куди зник грип з України?
    Теги: грип Максим Степанов хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies