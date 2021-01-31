Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 3177 нових хворих на коронавірус
До лікарень з коронавірусом вчора потрапили 1960 людей
За минулу добу в Україні медики виявили 3177 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 146 дітей та 86 медпрацівників. Такі дані наводить очільник МОЗ Максим Степанов.
Він повідомив, що вчора з коронавірусом було госпіталізовано 1960 осіб. Померло від ускладнень хвороби 79 пацієнтів. За офіційними даними МОЗ вчора одужало 4126 людей.
Здійснено тестувань за добу – 19059 (зокрема методом ПЛР – 15042, методом ІФА – 4017).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1219455 осіб;
- одужало – 1018784 особи;
- летальних випадків – 22707;
- проведено ПЛР-тестувань – 6248002.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні медики виявили 4685 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 200 дітей та 336 медпрацівників.
Вчора з коронавірусом було госпіталізовано 1906 осіб. Померло від ускладнень хвороби 149 пацієнтів. За офіційними даними МОЗ вчора одужало 11317 людей.