Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено 3177 нових хворих на коронавірус

За весь час пандемії в Україні захворіло 1219455 особи

До лікарень з коронавірусом вчора потрапили 1960 людей

За минулу добу в Україні медики виявили 3177 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 146 дітей та 86 медпрацівників. Такі дані наводить очільник МОЗ Максим Степанов.

Він повідомив, що вчора з коронавірусом було госпіталізовано 1960 осіб. Померло від ускладнень хвороби 79 пацієнтів. За офіційними даними МОЗ вчора одужало 4126 людей.

Здійснено тестувань за добу – 19059 (зокрема методом ПЛР – 15042, методом ІФА – 4017).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1219455 осіб;

одужало – 1018784 особи;

летальних випадків – 22707;

проведено ПЛР-тестувань – 6248002.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні медики виявили 4685 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 200 дітей та 336 медпрацівників.

Вчора з коронавірусом було госпіталізовано 1906 осіб. Померло від ускладнень хвороби 149 пацієнтів. За офіційними даними МОЗ вчора одужало 11317 людей.

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