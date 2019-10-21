Супрун нагадала про венеричні хвороби і способи їх запобігання



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Венеричні хвороби можуть спричиняти серйозні та хронічні неврологічні та серцево-судинні захворювання, призводити до безпліддя або позаматкової вагітності - медики

Щодня венеричними хворобами інфікуються більше мільйона людей у світі віком від 15 до 49 років - ВООЗ

Ексміністр охорони здоров'я, лікар Уляна Супрун розповіла про основні небезпеки хвороб, що передаються статевим шляхом та способи їхнього запобігання.

Про це вона написала у Facebook.

Так, за даними нового дослідження ВООЗ, щодня ІПСШ інфікуються більше мільйона людей у світі віком від 15 до 49 років.

«Ці хвороби можуть спричиняти серйозні та хронічні неврологічні та серцево-судинні захворювання, призводити до безпліддя або позаматкової вагітності. Вони також пов’язані з високим рівнем стигматизації та домашнього насильства. А вірус папіломи людини, який також передається статевим шляхом, може призводити до розвитку раку шийки матки», - зазначає Супрун.

Хвороби, що передаються статевим шляхом, є однією з найпоширеніших причин звернень дорослих пацієнтів по медичну допомогу.

«Що стосується запобігання, то кращих порад, аніж мати захищений секс або ж спільно з партнером/партнеркою проходити обстеження, якщо хочете відмовитися від презервативу, наразі немає. Це єдиний спосіб убезпечити себе від інфікування», - наголосила вона.

Ексміністр також зауважила, венеричні захворювання можуть довгий час не мати симптомів, але при цьому людина може заражати своїх партнерів. До того ж, різні хвороби мають різний інкубаційний період, тож обстежуватися потрібно за графіком, який визначить лікар.

«Якщо ж ви маєте захищені статеві контакти, можна проходити регулярні обстеження на ВІЛ, гепатити та сифіліс раз на рік. Так само з іншими ІПСШ - якщо ви не в групі ризику, перевіряйтеся раз на рік. Цього буде достатньо», - зазначила Супрун.

У групі ризику, люди, які практикують незахищений секс і не мають постійного партнера/партнерки; чоловіки, які мають секс із чоловіками; а також жінки, які практикують комерційний секс.