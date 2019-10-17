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    Здоров'я

    Голова парламентського комітету з питань здоров’я нації заявив, що Україні потрібно легалізувати медичний каннабіс

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    На даний момент на розгляді в Раді перебуває кілька законопроектів про застосування медичного канабісу - Голова парламентського комітету з питань здоров’я нації заявив, що Україні потрібно легалізувати медичний каннабіс
    На даний момент на розгляді в Раді перебуває кілька законопроектів про застосування медичного канабісу

    За словами Радуцького, суспільству не варто очікувати легалізацію найближчим часом

    Голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький вважає, що медичний канабіс необхідно легалізувати в Україні.

    Про це Радуцький заявив сьогодні на брифінгу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

    Однак, за словами Радуцького, суспільству не варто очікувати легалізацію найближчим часом.

    «Вважаємо, що медичний канабіс повинен стати доступним в країні, але ми не хочемо поспішати з цим питанням, чи не обіцяємо це зробити в турборежимі. Ми будемо дуже ретельно вивчати, щоб, не дай Бог, не зробити помилок», - сказав Радуцький.

    Голова профільного комітету зазначив, що ініціатива легалізації канабісу не є поганою для України. Він також нагадав, що на даний момент на розгляді в комітеті перебуває кілька законопроектів про застосування медичного канабісу.

    Як повідомлялося, лідер фракції «Слуга Народу» Давида Арахамія також заявив, що легалізація канабісу необхідна Україні. «Ми говоримо про медичне застосування з дуже високим контролем держави. Це треба зробити, тому, що два мільйони людей в Україні щодня відчувають біль», - заявив Арахамія.

    20 травня Верховній Раді був зареєстрований законопроект, що регулює застосування канабісу в медицині і наукових дослідженнях.

    Колишня керівник МОЗ Уляна Супрун розповіла, кому треба «дякувати» за відсутність медичного канабісу. За її словами, голова МВС Арсен Аваков двічі блокував перенесення канабісу з категорії наркотиків, обіг яких заборонено, до категорії речовин, обіг яких обмежено. Супрун повідомила, що в Україні нараховують понад два млн пацієнтів, які потребують медичному канабісу.

    Діюча голова МОЗ Зоряна Скалецька розповіла, що у Верховну Раду можуть подати новий законопроект про легалізацію медичного канабісу.

    Глава МВС Арсен Аваков заявив, що зараз для легалізації медичної марихуани немає ні законодавчого процесу, ні процедури.

    МВС Арсен Аваков Уляна Супрун легалізація марихуани Зоряна Скалецька
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