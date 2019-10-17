Голова парламентського комітету з питань здоров’я нації заявив, що Україні потрібно легалізувати медичний каннабіс



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На даний момент на розгляді в Раді перебуває кілька законопроектів про застосування медичного канабісу

За словами Радуцького, суспільству не варто очікувати легалізацію найближчим часом

Голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький вважає, що медичний канабіс необхідно легалізувати в Україні.

Про це Радуцький заявив сьогодні на брифінгу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Однак, за словами Радуцького, суспільству не варто очікувати легалізацію найближчим часом.

«Вважаємо, що медичний канабіс повинен стати доступним в країні, але ми не хочемо поспішати з цим питанням, чи не обіцяємо це зробити в турборежимі. Ми будемо дуже ретельно вивчати, щоб, не дай Бог, не зробити помилок», - сказав Радуцький.

Голова профільного комітету зазначив, що ініціатива легалізації канабісу не є поганою для України. Він також нагадав, що на даний момент на розгляді в комітеті перебуває кілька законопроектів про застосування медичного канабісу.

Як повідомлялося, лідер фракції «Слуга Народу» Давида Арахамія також заявив, що легалізація канабісу необхідна Україні. «Ми говоримо про медичне застосування з дуже високим контролем держави. Це треба зробити, тому, що два мільйони людей в Україні щодня відчувають біль», - заявив Арахамія.

20 травня Верховній Раді був зареєстрований законопроект, що регулює застосування канабісу в медицині і наукових дослідженнях.

Колишня керівник МОЗ Уляна Супрун розповіла, кому треба «дякувати» за відсутність медичного канабісу. За її словами, голова МВС Арсен Аваков двічі блокував перенесення канабісу з категорії наркотиків, обіг яких заборонено, до категорії речовин, обіг яких обмежено. Супрун повідомила, що в Україні нараховують понад два млн пацієнтів, які потребують медичному канабісу.

Діюча голова МОЗ Зоряна Скалецька розповіла, що у Верховну Раду можуть подати новий законопроект про легалізацію медичного канабісу.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що зараз для легалізації медичної марихуани немає ні законодавчого процесу, ні процедури.