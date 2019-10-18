Супрун закликала жінок не соромитися менструації



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Ексочільниця МОЗ зауважила, що природні процеси організму не мають бути предметом сорому, дискримінації чи будь-яких знущань

«Ці дні», «червоний день», «малинова хвиля» та ще 5 тисяч евфемізмів вигадало людство, аби не говорити вголос слово «менструація». Маркетинг та медіа лише підтримують цю мовчазну змову не називати речі своїми іменами. При цьому, в багатьох культурах існують власні міфи на тему менструації. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун.

«Наприклад, у США та Британії дівчат під час менструації не беруть у туристичний похід, бо ведмеді нібито можуть здалека почути запах крові. У Польщі ж дехто вважає, що сексуальний партнер жінки, що зараз має менструацію, помре після статевого акту. Як наслідок — маємо стигматизацію абсолютно природного процесу, що відбувається в жіночому організмі», - повідомила вона.

48% жінок почуваються зніченими під час менструації

42% жінок були присоромлені менструацією

73% приховували прокладки або тампони

Супрун нагадала читачам, що кожна жінка значну частину свого життя має менструацію.

«Вона є частиною циклу і може тривати від кількох днів до тижня. У перші дні менструації кров зазвичай червона, а виділення більш рясні, у наступні дні — їх менше, і вони переважно темніші», - написала Супрун

Також вона повідомила, що перед менструацією в організмі жінки змінюється рівень гормонів, що може спричиняти фізичні та психологічні зміни. Вони більш відомі як ПМС (передменструальний синдром). Це складний комплекс симптомів, що пов’язані із гормональним балансом, але його можна лікувати. ПМС може мати доволі неприємні симптоми — зміни настрою, виснаженість, головний біль, безсоння, болі внизу живота та акне.

«Тема ПМС також оповита міфами. Часто цей синдром використовують як звинувачення, коли жінка має поганий настрій чи складний характер, - додала Супрун. - Ще одне — менструальний біль. Біль у животі, спазми, нудота, діарея та втомлюваність — це відчувала перед місячних майже кожна жінка. І майже кожна жінка чула: «Та не може бути так боляче. Це ж лише місячні». Може. 58% жінок почуваються знесиленими під час менструації. Болісні менструації за різними даними мають 45-95% жінок. І в деяких випадках менструальний біль потребує серйозного лікування».

Супрун зазначила, що працювати, а тим більше бути ефективною в такому стані може бути доволі складно.

«При цьому, 51% чоловіків вважають, що жінкам неприпустимо апелювати до менструації на робочому місці, - пише ексочільниця Міністерства охорони здоров’я. - Доки реклама менструальних продуктів використовує квіточки, сердечки та невідому рідину синього кольору на позначення крові, жінки продовжують соромитися публічно витягнути з сумки прокладку. Деякі все ще боїться користуватися тампонами та повідомити своєму партнеру про менструацію».

Супрун не приховує, що жнок також турбує питання менструації та сексу. «Під час менструації можна мати сексуальний контакт, але варто бути обачними, аби не пошкодити слизову оболонку матки (або ж обрати інший варіант). Водночас, оргазм може допомогти зменшити менструальні спазми», - додала Супрун.

Насамкінець вона зауважила, що природні процеси організму не мають бути предметом сорому, дискримінації чи будь-яких знущань.

«Не називати речі своїми іменами та продовжувати стигматизувати тему менструації означає вдавати, що її не існує. Тому що більше ми будемо відкриті до свого організму, то більше про нього дізнаватимемося та зможемо розуміти одне одного краще», - резюмувала Супрун.