Супрун нагадала, що прості звички можуть врятувати життя
Чисті руки захищають від небезпечних хвороб, зменшують потребу в лікуванні антибіотиками та запобігають поширенню інфекцій - експерт
Колишня голова Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун у Всесвітній день миття рук нагадала, що прості звички можуть врятувати життя.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
За словами Супрун, вона нагадує про чисті руки не тому, що про це ніхто не знає, а тому, що люди схильні забувати про важливість простих звичок.
«Гігієна рук стосується виключно всіх, проте найбільше людей, які рятують наші життя — лікарів та всіх працівників медичних закладів. Попри доступність сучасних методів дезінфекції, ризики отримання інфекції під час перебування в медичному закладі залишаються високими й сьогодні», - наголосила екскерівник МОЗ.
Фахівець зазначила, що чисті руки захищають від небезпечних хвороб, зменшують потребу в лікуванні антибіотиками та запобігають поширенню інфекцій.
«Не забувайте мити руки обов’язково:
після повернення з вулиці додому
до, під час і після приготування їжі
до і після догляду за хворим
після кашляння, чхання, видування носа
після відвідування туалету
після контакту з тваринами», - зауважила Супрун.
«Мийте руки та будьте здорові!», - закликала Уляна Супрун.