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    Здоров'я

    Супрун нагадала, що прості звички можуть врятувати життя

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    Гігієна рук стосується виключно всіх, проте найбільше людей, які рятують наші життя &mdash; лікарів - Супрун нагадала, що прості звички можуть врятувати життя
    Гігієна рук стосується виключно всіх, проте найбільше людей, які рятують наші життя — лікарів

    Чисті руки захищають від небезпечних хвороб, зменшують потребу в лікуванні антибіотиками та запобігають поширенню інфекцій - експерт

    Колишня голова Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун у Всесвітній день миття рук нагадала, що прості звички можуть врятувати життя.

    Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

    За словами Супрун, вона нагадує про чисті руки не тому, що про це ніхто не знає, а тому, що люди схильні забувати про важливість простих звичок.

    «Гігієна рук стосується виключно всіх, проте найбільше людей, які рятують наші життя — лікарів та всіх працівників медичних закладів. Попри доступність сучасних методів дезінфекції, ризики отримання інфекції під час перебування в медичному закладі залишаються високими й сьогодні», - наголосила екскерівник МОЗ.

    Фахівець зазначила, що чисті руки захищають від небезпечних хвороб, зменшують потребу в лікуванні антибіотиками та запобігають поширенню інфекцій.

    «Не забувайте мити руки обов’язково:

     після повернення з вулиці додому
     до, під час і після приготування їжі
     до і після догляду за хворим
     після кашляння, чхання, видування носа
     після відвідування туалету
     після контакту з тваринами», - зауважила Супрун. 

    «Мийте руки та будьте здорові!», - закликала Уляна Супрун.

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