Супрун нагадала, що прості звички можуть врятувати життя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гігієна рук стосується виключно всіх, проте найбільше людей, які рятують наші життя — лікарів

Чисті руки захищають від небезпечних хвороб, зменшують потребу в лікуванні антибіотиками та запобігають поширенню інфекцій - експерт

Колишня голова Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун у Всесвітній день миття рук нагадала, що прості звички можуть врятувати життя.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Супрун, вона нагадує про чисті руки не тому, що про це ніхто не знає, а тому, що люди схильні забувати про важливість простих звичок.

«Гігієна рук стосується виключно всіх, проте найбільше людей, які рятують наші життя — лікарів та всіх працівників медичних закладів. Попри доступність сучасних методів дезінфекції, ризики отримання інфекції під час перебування в медичному закладі залишаються високими й сьогодні», - наголосила екскерівник МОЗ.

Фахівець зазначила, що чисті руки захищають від небезпечних хвороб, зменшують потребу в лікуванні антибіотиками та запобігають поширенню інфекцій.

«Не забувайте мити руки обов’язково:

після повернення з вулиці додому

до, під час і після приготування їжі

до і після догляду за хворим

після кашляння, чхання, видування носа

після відвідування туалету

після контакту з тваринами», - зауважила Супрун.

«Мийте руки та будьте здорові!», - закликала Уляна Супрун.