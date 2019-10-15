Американські вчені розробили абсолютно новий метод боротьби з раком



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Метод об'єднує генну терапію, що складається із знешкоджених вірусів (векторів) і технології редагування генів CRISPR.

Терапія дозволила зменшити злоякісні новоутворення у мишей, в тому числі, меланому, тричі негативний рак молочної залози і рак підшлункової залози

Вчені Єльського університету в США розробили новий метод лікування ракової пухлини, що полягає в активації імунної системи. Терапія дозволила зменшити злоякісні новоутворення у мишей, в тому числі, меланому, тричі негативний рак молочної залози і рак підшлункової залози.

Про це повідомляється в пресрелізі на EurekAlert!

Зазначається, що метод об'єднує генну терапію, що складається із знешкоджених вірусів (векторів) і технології редагування генів CRISPR. Розроблена система, названа MAEGI (мультиплексная активація ендогенних генів в якості імунотерапії), визначає місце розташування десятків тисяч генів, пов'язаних з раком. Після цього імунна система починає розпізнавати злоякісні клітини, ефективно знищуючи їх.

За словами дослідників, новий підхід теоретично повинен бути ефективний в боротьбі з багатьма типами раку, включаючи ті, що на даний момент стійкі до імунотерапії. У майбутньому вчені планують приступити до клінічних випробувань за участю пацієнтів.

Система CRISPR / Cas застосовується для зміни нуклеотидної послідовності ДНК. Cas є білок, розрізає подвійний ланцюжок на певній ділянці. Це місце визначає напрямна РНК (sgРНК), що зв'язується зі специфічним сайтом впізнавання за принципом комплементарності. Різні sgРНК кодуються спейсерами - ділянками ДНК, що знаходяться в межах CRISPR - групи особливих повторюваних послідовностей.

Як повідомлялося, в Україні на рак молочної залози хворіють майже вдвічі частіше, ніж в інших країнах світу.

Також вчені знайшли механізм, що може впоратися з особливо небезпечним раком.