Супрун розповіла, які хвороби допомагає лікувати музика



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Музичні терапевти підбирають окремий стиль музики чи навіть гру на музичних інструментах в якості терапії

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про важливість музики в житті людини і як її використовують у медицині.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Для багатьох з нас музика - важлива частина життя. Ми часто звертаємось до улюблених пісень, композиторів чи виконавців, адже окрема пісня може підвищити настрій, викликати приємні спогади чи просто заспокоїти. Втім, науковці стверджують, що музика - це не просто приємний бонус в нашому житті, насправді, вона - здатна мати значний вплив на наше здоров'я», - зазначила Супрун.

Вона розповіла, що музику нині використовують як окремий напрямок терапії. Як правило, музичну терапію застосовують додатково у різних видах реабілітації та лікування пацієнтів.

Сертифіковані музичні терапевти - це музиканти з досвідом, які добре розуміють, які емоційні реакції викликає музика, яким чином вона допомагає розслабитись чи налаштуватись на позитивні емоції, пояснила керівник МОЗ.

За її словами, музичні терапевти підбирають окремий стиль музики чи навіть гру на музичних інструментах в якості терапії, яка допоможе людині в конкретній ситуації - пройти складний курс фізичної реабілітації або ж заспокоїтись перед важливою операцією.

«Така терапія різними способами може покращити результати лікування та якість життя пацієнта. Зокрема, впливає на послаблення симптомів болю, нудоти, частоту серцебиття, тиск та навіть на функції імунної та ендокринної систем», - зауважила Супрун.

Крім того, зазначила вона, результати Кокранівського огляду досліджень вказують, що музика дає хороший результат в лікуванні депресії, тривожності та стресу та навіть допомагає викликати спогади і зменшити хвилювання у людей з деменцією (важке захворювання, що супроводжується розладами інтелекту і поведінки - ред.)

Втім, найбільший вплив музика має на наш мозок. Науковці стверджують, розповіла Супрун, що в мозку немає окремого музичного центру, відповідального за сприйняття музики. Тобто вона впливає на увесь мозок, а разом з цим - на наші когнітивні функції. Здатність концентрувати увагу, розвивати креативність, покращувати пам'ять та в цілому навчатись ми можемо покращити завдяки музиці.

Раніше Супрун розповіла про користь медитації. Вона акцентувала, що медитація активізує лобну ділянку мозку, яка бере участь у концентрації, плануванні, зосередженні уваги та інших виконавчих функціях.