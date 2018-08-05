Чому зайва вага небезпечна для здоров'я: Супрун дала пояснення і поради



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В комбінації з серцево-судинними захворюваннями зайва вага впливає на тривалість життя

Люди із зайвою вагою мають вищі ризики захворіти на небезпечні хвороби, особливо на серцево-судинні захворювання, заявила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

«Цей висновок науковці підтвердили після аналізу даних близько 300 тисяч людей без серцевих захворювань протягом 4-х років. Вимірюючи індекс маси тіла, дослідники виявили співвідношення між збільшенням ваги та появою хвороб серця. При чому, чим більше люди мали зайвої ваги, тим вищі шанси захворіти вони мали», – пише Супрун.

Вона також додала, що в комбінації з серцево-судинними захворюваннями зайва вага впливає також на тривалість життя.

Існують й інші проблеми зі здоров‘ям, пов‘язані із зайвою вагою, продовжує Супрун.

«Наприклад, людина може стати більш сприйнятливою до апное (задишки) уві сні, отримати біль у суглобах та артрит, захворіти на діабет. Крім того, жирова тканина дуже підступна. Вона може оточувати життєво важливі органи – такі як підшлункова залоза, печінка та кишківник, і заважати їхній нормальній роботі. Цей тип жиру вважається найбільш небезпечним і зветься абдомінальним. Він накопичується на рівні талії, в черевній порожнині. Що більша частка такого жиру в організмі, то вищі ризики появи серцево-судинних захворювань. Адже жирова тканина негативно впливає на артеріальний тиск, рівень цукру в крові та рівень холестерину», – підкреслює очільниця МОЗ.

Супрун також запевняє, що фізична активність, повноцінне здорове харчування та достатній сон допоможуть тримати вагу в нормі, чудово почуватися і жити довше.