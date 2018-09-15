Супрун порадила, як «лікувати» розхитані під кінець робочого тижня нерви



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Медитація (ілюстраційне фото)

Супрун розповіла про користь медитації

Медитація поліпшує когнітивні процеси, сприяючи концентрації уваги, а також поліпшує пам'ять.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook в.о.міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

«Під кінець робочого тижня нерви можуть потроху «здавати», а очікування відпочинку ставати нестерпним. Для того, щоб не тримати емоції в собі, краще заспокоюватись та концентрувати увагу, багато людей практикують медитацію. Перш за все, варто розуміти, що медитація - це не обов'язково сидіння в позі лотоса в супроводженні звуку ом. Це скоріше загальний термін, що позначає здатність фокусувати та зосереджувати увагу, незалежно від навколишніх подразників. Тобто ви можете робити будь-де та в будь-якому положенні, головне - правильно налаштувати думки», - наголосила Супрун.

Вона акцентувала, що медитація активізує лобну ділянку мозку, яка бере участь у концентрації, плануванні, зосередженні уваги та інших виконавчих функціях.

«Дослідження виявили, що у людей, які медитували хоча б 30 хвилин на день протягом восьми тижнів, збільшився обсяг сірої речовини в гіпокампі, що покращує його функцію. Медитація може поліпшити ці когнітивні функції. Практика медитування здатна позитивно впливати на гіпокамп - ділянку мозку, що відіграє важливу роль у роботі пам'яті. Навіть коротка медитація, протягом 5-10 хвилин повертає концентрацію уваги, допомагає краще зосередитись та поліпшує пам'ять», - зазначила Супрун.

За її словами, науковці знаходять все більше доказів, що медитація має значну користь для здоров'я людини.

«Крім впливу на когнітивні функції, медитація заспокоює, допомагає подолати тривожність, депресію та знижує артеріальний тиск. Якщо відчуваєте надмірне напруження чи стрес на роботі - спробуйте відволіктись та кілька хвилин помедитувати. Це може стати хорошою зарядкою для вашого мозку та тіла», - рекомендує Супрун.

Раніше Супрун дала поради, як ефективно тренувати мозок.